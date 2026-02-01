Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Nhiều học sinh chưa ngoan ở Quảng Trị tham gia quét dọn, vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ

Hoàng Nam
TPO - Chiều 1/2, Công an phường Đồng Hới (Quảng Trị) đã tổ chức cho các em học sinh chưa ngoan trên địa bàn tham gia quét dọn, vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần cảm hóa, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Vào lúc 16h03, ngày 1/2, dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Hới cùng đại diện các tổ chức đoàn thể địa phương, nhóm học sinh chưa ngoan đã tham gia quét dọn, thu gom rác, chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn phường.

Các học sinh chưa ngoan được trải nghiệm quét dọn, vệ sinh nghĩa trang.

Hoạt động được tổ chức trong không khí nghiêm túc, trang trọng. Trước khi lao động, các em được nghe cán bộ công an tuyên truyền về truyền thống cách mạng, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, giúp các em hiểu hơn giá trị của hòa bình, ý nghĩa của trách nhiệm công dân và lối sống đúng đắn.

Thông qua trải nghiệm thực tế, các em học sinh được rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời bồi đắp lòng biết ơn, sự tôn trọng đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì đất nước. Nhiều em chia sẻ, đây là hoạt động ý nghĩa, giúp bản thân nhìn nhận lại hành vi, thái độ sống và có động lực thay đổi theo hướng tích cực.

Hoạt động đã giúp các em nhìn nhận lại bản thân có động lực thay đổi tích cực.

Theo lãnh đạo Công an phường Đồng Hới, việc gắn giáo dục pháp luật với các hoạt động nhân văn, giàu tính trải nghiệm là giải pháp hiệu quả trong công tác phòng ngừa, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm, góp phần xây dựng thế hệ trẻ sống lành mạnh, có ích cho xã hội.

Hoàng Nam
