Y4C đến Bảo Thắng: Ngày khởi đầu từ lớp học, ánh sáng và sự sẻ chia

Trong ngày đầu tiên triển khai các hoạt động tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai), chương trình Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C với chủ đề “Thắp sáng tri thức 2026” đã diễn ra với chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm hướng tới học sinh địa phương, tập trung vào STEM, năng lượng bền vững và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

Lớp học STEM: Đưa khoa học đến gần hơn với học sinh vùng cao

Một trong những hoạt động trọng tâm trong ngày đầu tiên là lớp học STEM dành cho học sinh nhà trường. Tại đây, các em được các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn lắp ráp tên lửa nước, làm quen với những nguyên lý khoa học cơ bản thông qua quan sát, thao tác và thử nghiệm.

Thay vì tiếp cận kiến thức theo cách học lý thuyết thuần túy, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, trao đổi và chủ động thể hiện ý tưởng của mình. Hoạt động này góp phần giúp các em tiếp cận STEM theo hướng trực quan, sinh động, phù hợp với điều kiện học tập tại khu vực vùng cao.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Bùi Văn Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tiền Phong, chia sẻ: theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc triển khai các hoạt động STEM xuất phát từ mong muốn đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với học sinh trên cả nước, đặc biệt là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, chương trình kỳ vọng học sinh ở mọi vùng miền đều có cơ hội tiếp cận khoa học theo cách dễ hiểu, gần gũi.

Lắp đặt và thắp sáng đèn năng lượng mặt trời

Song song với lớp học STEM, các tình nguyện viên đã tiến hành lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời trong khuôn viên nhà trường. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn trước đó, bảo đảm an toàn và khả năng vận hành lâu dài.

Buổi tối cùng ngày, lễ thắp đèn được tổ chức như một dấu mốc đánh dấu kết quả của hoạt động này. Tham dự buổi lễ có đại diện chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể học sinh và các thành viên chương trình Y4C. Ánh sáng từ những chiếc đèn năng lượng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập mà còn truyền tải thông điệp về sử dụng năng lượng sạch, hướng tới phát triển bền vững tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Gắn kết qua hoạt động gói bánh chưng

Bên cạnh các hoạt động giáo dục và kỹ thuật, các thành viên Y4C còn tổ chức hướng dẫn học sinh gói bánh chưng. Hoạt động mang đến không gian sinh hoạt tập thể gắn với văn hóa truyền thống, tạo sự kết nối giữa các thế hệ, đồng thời giúp các em hiểu thêm về giá trị của sự sẻ chia và tinh thần cộng đồng.

Giáo dục trải nghiệm làm nền tảng cho hành trình

Theo Ban Tổ chức, việc lựa chọn các hoạt động trong ngày đầu tiên nhằm tạo nền tảng cho một hành trình giáo dục trải nghiệm, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống đối với học sinh và các tình nguyện viên tham gia chương trình.

Ngày đầu tiên của “Thắp sáng tri thức 2026” tại Bảo Thắng khép lại với những kết quả cụ thể và ý nghĩa thiết thực. Từ lớp học STEM, hệ thống đèn năng lượng mặt trời đến những chiếc bánh chưng do chính học sinh và các tình nguyện viên cùng thực hiện, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi gợi cảm hứng học tập và mang lại những giá trị bền vững cho học sinh vùng cao.