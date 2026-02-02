Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Thắp ước vọng bước ra thế giới

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Giữa những dãy núi đá tai mèo trùng điệp, lớp học của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang (cũ là huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) vẫn đều đặn vang lên những âm thanh còn lạ lẫm với trẻ em vùng cao: “Hello”, “good morning”, “thank you”. Người gieo những con chữ ấy là thầy giáo trẻ Tẩn Tà Quyên, giáo viên đầu tiên trưởng thành từ dự án “Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc”.

Người đầu tiên

Buổi sáng, mùa hè cũng như mùa đông, Sủng Máng luôn chìm trong sương mù, hiếm khi thấy mặt trời. Nằm trong thung lũng, chính quyền và người dân nơi đây lựa từng mét đất để xây trường. Nhiều phòng học chức năng còn thiếu, chỉ đáp ứng được 10 lớp theo 5 cấp học của bậc tiểu học và khu vực ăn ở sinh hoạt cho học sinh.

Con đường đến xã Sủng Máng quanh co, dựng đứng giữa trùng điệp đá tai mèo. Ở nơi tưởng như xa xôi ấy, mỗi buổi sáng, thầy giáo trẻ Tẩn Tà Quyên vẫn đều đặn đứng lớp, kiên nhẫn dạy những từ tiếng Anh đầu tiên cho học sinh tiểu học-những đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng, ít khi dám mơ về thế giới bên ngoài và 100% là người dân tộc Dao, Mông.

0111-anh-1.jpg
33 sinh viên trong dự án Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang. Ảnh: Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cung cấp

Ít ai biết rằng, để có được ngày hôm nay, Quyên đã đi qua một hành trình không hề dễ dàng-hành trình ấy hữu duyên kết nối với dự án đầy tâm huyết mang tên “Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc”, do Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Trường Marie Curie (Hà Nội), khởi xướng và tài trợ từ năm 2023.

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Mèo Vạc, Tẩn Tà Quyên, người dân tộc Dao, hiểu rõ những thiệt thòi của học sinh nơi đây. Nhiều năm trước, tiếng Anh vẫn là một “khoảng trống” trong giáo dục vùng cao, không chỉ vì điều kiện cơ sở vật chất hạn chế mà còn bởi thiếu giáo viên được đào tạo bài bản. Quyên lựa chọn học ngành ngôn ngữ Anh từ một trường cao đẳng tại Hà Nội. Sau đó, học liên thông ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm cuối, điều may mắn nhất của Quyên là gặp được dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang. Được dự án hỗ trợ kinh phí ăn ở tối thiểu 5 triệu đồng /tháng (từ tháng 12/2023). Đây vừa là động lực, vừa là trách nhiệm để Quyên phấn đấu. Tháng 7/2025, Quyên là sinh viên đầu tiên trong số 33 sinh viên được dự án hỗ trợ tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, Tẩn Tà Quyên chọn về đúng nơi mình đã xuất phát, nhận công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Sủng Máng. Lâu lắm rồi, sau bao nhiêu năm thông báo tuyển dụng, trường học ở xã Sủng Máng mới có một người đủ tiêu chuẩn ứng tuyển vị trí giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, mở ra nhiều hi vọng cho việc dạy tiếng Anh ở một trong những nơi khó khăn nhất của cả nước.

Trong lớp học đơn sơ, điều kiện còn nhiều thiếu thốn, Quyên bắt đầu những tiết học tiếng Anh đầu tiên cho học sinh vùng cao. Không giáo trình cầu kì, không thiết bị hiện đại, thầy giáo trẻ dạy học bằng sự kiên trì, sáng tạo và tình yêu nghề. Mỗi từ mới được gắn với hình ảnh quen thuộc, mỗi bài học là một câu chuyện gần gũi với đời sống của các em.

Dần dần, những ánh mắt rụt rè biết phát âm “hello”, “thank you”; những đứa trẻ lần đầu mạnh dạn đứng lên nói một câu tiếng Anh tròn vành. Với Quyên, đây là phần thưởng lớn nhất.

Các em bắt đầu phát âm những từ đơn giản, biết chào hỏi bằng tiếng Anh, biết mơ hồ hình dung về một thế giới rộng lớn hơn ngoài những dãy núi đá... Bởi tiếng Anh là ngoại ngữ thứ hai (tiếng Việt là ngoại ngữ thứ nhất) của tất cả học sinh nơi đây. Nên cùng thời gian, cùng chương trình giảng dạy, học sinh vùng thuận lợi học được 10 từ thì học sinh của thầy Quyên học được 1, 2 từ.

Có đôi khi, thầy cảm thấy mình thuộc vương quốc riêng, bởi không có giáo viên cùng chuyên môn để trao đổi, thảo luận về công việc. Thậm chí, để có mạng internet phục vụ dạy học, thầy Quyên thuê nhà trọ cách nhà ở 7 km và cách trường 13 km.

“Mong muốn của tôi là được gắn bó với nơi này và có cơ hội được tiếp tục học tiếp nâng cao năng lực chuyên môn”. Thầy Tẩn Tà Quyên

Những khó khăn dần đi qua bởi những tiến bộ của học trò. Ở Trường PTDTBT Tiểu học Sủng Máng hôm nay, tiếng Anh không còn là môn học xa lạ. Những tiết học của thầy giáo Tẩn Tà Quyên đã và đang âm thầm gieo những hạt mầm mới-hạt mầm của sự tự tin, của khát vọng bước ra thế giới.

Giữa cao nguyên đá khắc nghiệt, con đường đến tương lai của trẻ em vùng cao có thể còn dài. Nhưng với những giáo viên như Tẩn Tà Quyên, từng con chữ được gieo xuống mỗi ngày chính là những bước chân đầu tiên, bền bỉ và lặng lẽ, mở ra cánh cửa tri thức cho thế hệ mai sau.

Người gieo hạt

011-anh-2.jpg
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và một trong 33 em sinh viên được dự án hỗ trợ trong buổi gặp mặt tại Trường Marie Curie năm 2024. Ảnh: Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cung cấp

Năm 2020, ngành giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó môn tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 trên phạm vi toàn quốc. Thực tế tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (cũ) khi đó cho thấy một khoảng trống đáng lo ngại: toàn huyện chỉ có duy nhất một giáo viên tiếng Anh tiểu học, các trường gần như “trắng” giáo viên ngoại ngữ.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang (người luôn được học sinh gọi trìu mến bằng ông nội) quyết định tuyển và trả lương gần 20 giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến cho tất cả các trường tiểu học ở địa phương. Ngay sau đó, thầy đã khởi xướng và bắt tay thực hiện một dự án khác, căn cơ hơn. Đó là hỗ trợ đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc với tổng kinh phí ước tính có thể lên tới 12 tỷ đồng.

Theo cam kết, các em sẽ về Mèo Vạc ứng tuyển làm giáo viên dạy tiếng Anh trên chính quê hương mình. Năm 2023, thầy Khang chủ động đề xuất với UBND huyện Mèo Vạc (cũ) về việc phối hợp đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện với hình thức cử tuyển, kết hợp xã hội hóa, với tên gọi “Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc”.

Trường Marie Curie sẽ hỗ trợ đào tạo khoảng 30 giáo viên với dự tính tổng kinh phí 6 - 12 tỷ đồng. Chính quyền Mèo Vạc chủ động tìm học sinh là con em tại địa phương, trúng tuyển vào các trường đại học đào tạo ngôn ngữ Anh, bố trí cho các em về dạy học tại các trường trên địa bàn huyện sau khi ra trường.

Trường Marie Curie hỗ trợ kinh phí ăn ở tối thiểu 5 triệu đồng/em/tháng (từ tháng 12/2023). Mức này có thể tăng lên đến 10 triệu đồng/tháng, tùy vào thành tích học tập của các em; số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của các em mỗi tháng thực học.

Với dự án “Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc”, hi vọng trong thời gian 2-3 năm nữa, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Mèo Vạc (cũ) chấm dứt tình trạng “trắng” giáo viên tiếng Anh như hiện nay.

Nhận được tin Tẩn Tà Quyên tốt nghiệp về công tác tại chính quê hương, thầy Khang vô cùng xúc động vì một trong 33 “đứa con” thân yêu của thầy đã có thể lập thân, lập nghiệp.

Ông Bùi Văn Thư, Chủ tịch xã Sủng Máng (nguyên là Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc) thực sự biết ơn thầy Khang và hạnh phúc khi sinh viên đầu tiên ra trường trở về đúng quê hương công tác.

Hiện nay 31 sinh viên còn lại vẫn học tập tốt, 1 sinh viên đang đợi tốt nghiệp sẽ về các trường của xã để dạy học. Trong thời gian 2-3 năm tới, số sinh viên này ra, trở về các xã của huyện Mèo Vạc cũ công tác. Khi đó các xã sẽ cơ bản có nguồn giáo viên tiếng Anh ổn định, phục vụ lâu dài, khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên.

Nhớ lại ngày đầu vừa tốt nghiệp, thầy giáo Tẩn Tà Quyên không khỏi xúc động khi thầy Khang đã “sắm” ngay cho em một chiếc xe máy mới tinh để làm phương tiện di chuyển cùng những lời động viên, dặn dò ấm áp nhất.

Nghiêm Huê
#Giáo dục vùng cao #Đào tạo giáo viên tiếng Anh #Học sinh dân tộc thiểu số #Chương trình hỗ trợ giáo viên #Khó khăn và nghị lực #Dự án giáo dục cộng đồng #Phát triển bền vững giáo dục #Vai trò của giáo viên trẻ #Nỗ lực vì tương lai trẻ em #Hợp tác xã hội hóa giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục