Công an vào cuộc vụ đánh 'hội đồng' bạn học, phát tán clip gây phẫn nộ ở Đồng Nai

Văn Quân
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh thuộc hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đã tham gia đánh "hội đồng" em Đ.N.B.L. (học sinh Trường THCS Trảng Dài). Nhóm này dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, nắm tóc, kéo giật nạn nhân đồng thời quay video và tung clip lên mạng xã hội.

Ngày 24/3, Công an phường Trảng Dài (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đang xác minh, xử lý nghiêm theo quy định đối với nhóm học sinh thuộc hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đánh bạn và phát tán clip trên mạng

Khoảng 15 giờ ngày 23/3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về một nhóm học sinh đánh nhau trên địa bàn, kèm theo đoạn clip ghi lại toàn bộ diễn biến bị lan truyền trên mạng xã hội.

Xác minh ban đầu từ cơ quan công an, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh thuộc hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đã tham gia đánh hội đồng em Đ.N.B.L. (học sinh lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài). Nhóm này dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, đồng thời nắm tóc, kéo giật nạn nhân, khiến em L. choáng váng phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Nhóm học sinh thuộc hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đánh bạn, phát tán clip trên mạng xã hội (ảnh chụp màn hình - CACC)

Đáng chú ý, toàn bộ vụ việc đã bị quay lại và đăng tải lên một số hội, nhóm trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục mà còn tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trảng Dài đã yêu cầu quản trị viên các hội, nhóm liên quan gỡ bỏ nội dung vi phạm. Đại diện Công an phường cho biết, nạn nhân Đ.N.B.L. sau khi kiểm tra sức khỏe đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc. Công an phường Trảng Dài đang tiếp tục làm việc với các cá nhân liên quan nhằm củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an phường Trảng Dài khuyến cáo, bạo lực học đường và việc quay, phát tán clip lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Hệ lụy không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất mà còn gây sang chấn tâm lý, nguy cơ trầm cảm, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của học sinh, đồng thời làm xói mòn đạo đức trong xã hội.

Để ngăn chặn tình trạng này, cần có sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội. Nhà trường phải xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các mâu thuẫn phát sinh. Gia đình cần quan tâm, lắng nghe, giáo dục con em về nhân cách và kỹ năng ứng xử. Cùng với đó, cộng đồng cần lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực, không tiếp tay lan truyền các nội dung tiêu cực trên mạng xã hội, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc.

Văn Quân
#bạo lực học đường #Đồng Nai #đánh hội đồng #THCS Trường Sa #THCS Trảng Dài

