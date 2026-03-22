Công an thông tin vụ nhóm người hỗn chiến trong bãi đá ở TPHCM

TPO - Sau khi vào cuộc truy xét, công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến tại bãi đá ở xã Thường Tân, TPHCM.

Clip: Diễn biến vụ việc

Ngày 22/3, Công an xã Thường Tân (TPHCM) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trong bãi đá trên địa bàn gồm: Lê Hiền (28 tuổi, ngụ TPHCM), Đặng Văn Nam (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi, ngụ TPHCM) và Điệp Văn Khánh (42 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin từ cơ quan công an, do mâu thuẫn, ngày 19/3, Lê Hiền, Đặng Văn Nam, Nguyễn Hoàng Sang và Trần Văn Chung (32 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) mang theo hung khí vào bãi đá miền Đông (xã Thường Tân) tìm Điệp Văn Khánh.

Sau khi lời qua tiếng lại, Hiền, Nam, Sang dùng dao, mã tấu đuổi chém Khánh. Khánh cầm chiếc búa rìu chống trả, có 2 người bị Khánh chém trúng gây thương tích.

11.png
Hiện trường vụ hỗn chiến tại bãi đá Ảnh: cắt từ clip

Sau cuộc hỗn chiến, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an xã Thường Tân phối hợp cùng Viện KSND khu vực 17 tiến hành xác minh, bắt khẩn cấp các đối tượng để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/3, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh các đối tượng cầm hung khí hỗn chiến tại bãi đá trên địa bàn xã Thường Tân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, truy bắt các đối tượng liên quan.

Vụ việc đang được Công an xã Thường Tân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

