Chuẩn y PGS.TS Phạm Xuân Dương giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

TPO - Đảng ủy UBND TP Hải Phòng vừa chuẩn y PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Thường trực, lần lượt giữ chức Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trường, nhiệm kỳ 2025-2030 và bàn giao hồ sơ, tài liệu của Hội đồng trường.

Theo đó, Đảng ủy UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định chuẩn y PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chuẩn y PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn – Phó Hiệu trưởng Thường trực, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Hội đồng Trường Đại học hàng hải Việt Nam đã kết thúc hoạt động từ 1/1/2026 theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chúc mừng PGS.TS Phạm Xuân Dương, PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hải Phòng chuẩn y giữ chức Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường. Đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề.

Ông Nguyễn Minh Hùng đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy phù hợp với mô hình tổ chức mới. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường giữ vững vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển kinh tế biển; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế…

Chủ động đổi mới tư duy quản trị đại học, nâng cao năng lực điều hành; phát huy tối đa nguồn lực, lợi thế của nhà trường; tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố.

Tập trung lãnh đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của thành phố, của Bộ Xây dựng, đặc biệt là Đề án xây dựng trường trở thành trường trọng điểm quốc gia, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục kế thừa những kết quả, thành tựu mà Hội đồng trường đã đạt được trong thời gian qua; phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, ổn định, phát triển bền vững.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo nhà trường làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các đợt thi đua, các hoạt động ý nghĩa và sâu sắc hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (01/4/1956 – 01/4/2026).

“Thành phố Hải Phòng xác định Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển, logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đảng ủy, UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Minh Hùng nói.