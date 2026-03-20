Bộ Xây Dựng yêu cầu Đồng Tháp gỡ nguồn cát cho dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

TPO - Ngày 20/3, Bộ Xây Dựng gửi công văn yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận thực hiện theo hợp đồng BOT, được khởi công từ ngày 19/12/2025, có chiều dài hơn 96km từ nút giao Chợ Đệm (TPHCM), kết thúc tại đầu cầu Mỹ Thuận 2 (cầu nối Đồng Tháp - Vĩnh Long). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương được đầu tư mở rộng từ 6 lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2028.

Công nhân làm việc tại công trường dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Liên danh nhà đầu tư dự án gồm Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM - Công ty CP Tasco - Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Để đáp ứng nhu cầu thi công mở rộng cao tốc này cần 6,9 triệu m3 cát đắp nền, 3,5 triệu m3 đá. Đối với mỏ cát đặc thù, nhà đầu tư đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp cấp 3 mỏ cát với trữ lượng 4 triệu m3. Tuy nhiên, hiện vướng thủ tục đóng cửa mỏ chưa hoàn thành.

Còn mỏ cát thương mại, nhà đầu tư đã xin phân khai được 0,24 triệu m3 cát thương mại mỏ vật liệu xây dựng Đồng Tháp; còn lại 2,66 triệu m3 đang xin phân khai khối lượng của cụm mỏ cát trên sông Tiền, chờ ý kiến từ UBND tỉnh Đồng Tháp.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Để rút ngắn tiến độ dự án, nhà đầu tư kiến nghị các ngành chức năng, địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026. Cùng với đó, xác định các mỏ vật liệu cát đắp nền để giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 66.4/2025/NĐ-CP; Phân bổ khối lượng đá xây dựng sớm nhằm đáp ứng khối lượng, tiến độ của dự án.

Theo Nhà đầu tư, khó khăn chính của dự án hiện nay là nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công do khan hiếm nguồn vật liệu trong khu vực. Vì thế, việc sớm xác định được nguồn cung và hoàn thành các thủ tục khai thác vật liệu xây dựng là điều kiện tiên quyết để hoàn thành Dự án đúng tiến độ.

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các sở, ngành và cơ quan hỗ trợ, giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu cát phục vụ thi công dự án.

#cao tốc #Đồng Tháp #xây dựng #vật liệu #dự án #trung lương #Mỹ Thuận

