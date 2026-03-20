Vợ chồng có tổng thu nhập không quá 50 triệu đồng mỗi tháng sẽ được mua nhà ở xã hội

Luân Dũng
TPO - Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để đơn giản, thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp.

Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.

Tại Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, chỉ đạo: Bộ Xây dựng nghiên cứu theo hướng xây dựng cơ chế, chính sách để mở rộng phạm vi đối tượng mua nhà ở xã hội (nghiên cứu mở rộng đối tượng có thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng) để tránh chồng chéo, bảo đảm khả thi;

Đồng thời, cần lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương và đăng tải lên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các doanh nghiệp, các hiệp hội .... Nếu mở rộng mức thu nhập thì tập trung nghiên cứu sửa ngay các văn bản quy phạm pháp luật.

203no.jpg
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2024 theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức thu nhập.

Cụ thể, người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 25 triệu đồng.

Với người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng không quá 35 triệu đồng;

Đối với trường hợp đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hằng tháng không quá 50 triệu đồng.

Cùng với đó, mở rộng chính sách, khuyến khích các địa phương, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thuê theo quy hoạch, đối tượng thuê là công nhân, người lao động.

Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để đơn giản, thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, nghiêm cấm, có chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách để trục lợi, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định liên quan khống chế giá nhà ở xã hội và lợi nhuận định mức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng tác động, các chuyên gia… để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, triển khai nhanh theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định, các cơ quan trình Chính phủ trước ngày 25/3.

