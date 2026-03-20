TPHCM thi hành kỷ luật 7 đảng viên

TPO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 5 đảng viên. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên khác.

Ngày 20/3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phát đi thông cáo về kỳ họp lần thứ 4 và lần thứ 5. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 5 đảng viên.

Cụ thể, ông Dương Đình Thanh, Bí thư Chi bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp Sóng Thần, nguyên Trưởng đồn Công an Khu Công nghiệp Sóng Thần thuộc Đảng bộ Công an TPHCM, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hòa, nguyên Bí thư Chi bộ Công an phường Đông Hòa, nguyên Trưởng Công an phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ).

Ông Nguyễn Tùng Dương, Phó trưởng ban Ban Chuyên đề, đảng viên Chi bộ 1, Đảng ủy viên Đảng ủy Ban Chuyên đề, nguyên Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Đảng bộ Công an TPHCM.

Ông Lê Văn Bách, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM, nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM, nguyên Bí thư Chi bộ Đội 8, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội thuộc Đảng bộ Công an TPHCM, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận xét, vi phạm của các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác.

Bà Võ Ngọc Thu, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 (cũ); bà Nguyễn Thị Mai Hương, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 (cũ), vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân các cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với bà Dương Ngọc Vân, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của bà Dương Ngọc Vân đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình (cũ), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình (cũ). Bà Hạnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, vi phạm của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà.