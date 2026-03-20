Hội thảo An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu

VP ĐBSCL
TPO - Vào hồi 8h30' sáng 22/3/2026, tại TP. Cần Thơ, báo Tiền Phong cùng UBND TP. Cần Thơ và đơn vị đồng hành tổ chức Hội thảo “An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu”.

Nhiều năm qua, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vựa lúa, vựa trái cây, thủy sản của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước và xuất khẩu. Dù vậy, những năm gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, các công trình thủy lợi phía thượng đã tác động tiêu cực tới nguồn nước ngọt về khu vực ĐBSCL. Thực trạng mùa lũ nước về tràn đồng ngày càng ít, trong khi mùa khô lại xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng.

Dù được gọi bằng vùng sông nước, nhưng vào mùa khô, xâm nhập mặn tiến sâu vào các sông bình quân từ 50-60km, gây ra tình trạng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất tại nhiều khu vực, đặc biệt khu vực cửa sông, ven biển. Kèm theo đó còn các tác động tiêu cực như sụt lún, sạt lở đất, hay tình trạng ô nhiễm nguồn nước gây những tác động dài hạn tới sự phát triển bền vững của vùng.

Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, mùa khô năm nay tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ít nghiêm trọng hơn các năm trước, nhưng nhiều vùng ven biển, cửa sông của Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau vẫn thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất. Để chủ động phần nào nguồn nước ngọt, người dân phải đầu tư không ít tiền của để đào giếng, đắp ao trữ nước...

Trước thực tế trên, nhân Ngày nước thế giới (22/3), báo Tiền Phong cùng UBND TP. Cần Thơ và đơn vị đồng hành – Tập đoàn Keppel tổ chức Hội thảo An ninh nguồn nước ĐBSCL trước biến đổi khí hậu.

Hội thảo sẽ là diễn đàn để các bộ ngành, chuyên gia, địa phương và doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ các giải pháp, kinh nghiệm trong thích ứng với hạn, mặn, sạt lở và an ninh nguồn nước, hướng tới phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, đại diện các địa phương vùng ĐBSCL, viện nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu, cũng như các doanh nghiệp cung cấp nước sạch tại ĐBSCL...

Hội thảo được tường thuật trực tuyến trên báo điện tử Tiền Phong (tienphong.vn); Kênh Youtube và Fanpage báo Tiền Phong.

Mỗi mùa khô, xâm nhập mặn làm nhiều khu vực ở ĐBSCL thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất, người dân phải tìm nhiều giải pháp tích trữ nước ngọt, như đào ao phủ bạt trữ nước.
VP ĐBSCL
