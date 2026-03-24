Bất động sản hiện nay phù hợp với người mua có sẵn dòng tiền

TPO - Thị trường bất động sản hiện nay là thời điểm phù hợp cho người mua có sẵn dòng tiền, bởi họ có quyền lựa chọn, đàm phán và ưu tiên các chủ đầu tư uy tín thay vì bị cuốn theo các cơn sốt đất như trước đây.

Chần chừ

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản đang vận động theo quy luật quen thuộc khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm trong dịp Tết Nguyên đán, sau đó bật tăng trở lại lúc kỳ nghỉ kết thúc. Đến cuối tháng 2/2026, mức độ quan tâm đã tiệm cận ngưỡng giữa tháng 12/2025.

Những sản phẩm bất động sản mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc nhiều vào vốn vay đang chịu áp lực.

Tuy nhiên, từ tuần thứ hai sau Tết, đà phục hồi có dấu hiệu chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của người mua trước các biến động vĩ mô, đặc biệt là áp lực vì lãi suất vay đang có xu hướng tăng. Điều này khiến quá trình ra quyết định kéo dài hơn, nhất là với những trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn ghi nhận, nhịp điều chỉnh giá nhẹ ở một số loại hình bất động sản. Tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền trong quý I/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025. Tại TPHCM cũ, giá nhà riêng giảm 2%.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, diễn biến này cho thấy những sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc nhiều vào vốn vay đang chịu áp lực. Ngược lại, các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực ít biến động hơn và giữ được sự quan tâm ổn định.

Đáng chú ý, dù chịu tác động từ chi phí vốn và tâm lý thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản vẫn hiện hữu nhưng đã chuyển sang trạng thái chọn lọc rõ ràng hơn.

Tại TPHCM cũ, việc giá nhà riêng giảm khoảng 2% đã kích thích nhu cầu quay trở lại với lượng tìm kiếm tăng 23% ngay sau Tết. Lượng tìm kiếm căn hộ cũng tăng 36%. Trong khi đó tại Hà Nội, phân khúc chung cư tiếp tục là điểm sáng khi lượng quan tâm tăng khoảng 30%.

Chu kỳ mới

Trong năm 2025 dữ liệu của Batdongsan.com.vn đã phản ánh nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng lên ở các địa phương có nền tảng phát triển tốt về công nghiệp, hạ tầng và du lịch. Đơn cử, Đà Nẵng tăng 29% so với năm 2024, Huế (tăng 21%), Bắc Ninh (tăng 17%), Khánh Hòa (tăng 15%) hay Hải Phòng (tăng 13%), cho thấy sự mở rộng của các cực tăng trưởng mới.

Xét về dài hạn, bất động sản vẫn là kênh thu hút dòng tiền bền vững và đang tiến tới một chu kỳ phát triển minh bạch, chuyên nghiệp hơn.

Những dữ liệu này phản ánh một thực tế, nhu cầu sở hữu bất động sản của người Việt vẫn hiện hữu, ngay cả trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, từ nhu cầu đến quyết định giao dịch là một khoảng cách cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Khi thị trường bước vào giai đoạn thanh khoản khó khăn, người mua ngày càng khắt khe hơn với thông tin. Thay vì tiếp cận đại trà, họ có xu hướng ưu tiên các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và đã được kiểm chứng.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy các tin đăng thuộc nhóm “Tin xác thực” có lượng người xem cao gấp 1,8 lần và tỷ lệ liên hệ cao gấp 2,4 lần so với tin thông thường. Yếu tố minh bạch đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu trong quá trình ra quyết định.

Ông Nguyễn Quốc Anh đánh giá, đây là thời điểm phù hợp cho người mua có sẵn dòng tiền, bởi họ có quyền lựa chọn, đàm phán và ưu tiên các chủ đầu tư uy tín thay vì bị cuốn theo các cơn sốt đất như trước đây. Sự phân hóa đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ ở loại hình sản phẩm mà còn ở uy tín của chủ đầu tư và vị trí địa lý, thúc đẩy các nhà phát triển dự án phải tập trung vào chất lượng thiết kế và tiện ích thực tế.

“Nhìn chung, mặc dù giá đất nền ở một số khu vực có sự điều chỉnh giảm nhưng xét về dài hạn, bất động sản vẫn là kênh thu hút dòng tiền bền vững và đang tiến tới một chu kỳ phát triển minh bạch, chuyên nghiệp hơn”, ông Quốc Anh nói.