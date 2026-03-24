Ngôi nhà trẻ trung với nhiều sắc màu phối trộn

TPO - Ngôi nhà trẻ trung này vừa hoàn thành ở Hà Nội. Được xây trên một khu đất nhỏ chỉ 50m², thiết kế xoay quanh ánh sáng, sự thoáng đãng và kết nối không gian.

Khá hiếm trong bối cảnh đô thị dày đặc của Hà Nội, ngôi nhà mở ở ba mặt, giúp ánh sáng tự nhiên và gió lưu thông xuyên suốt bên trong. Khu vực phòng khách, ăn và làm việc liên kết với nhau trong một không gian phòng khách thông tầng, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực tế.

Một bức tường gạch kính giúp lọc ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn giữ được sự riêng tư với nhà bên cạnh, trong khi cầu thang màu cam nổi bật trở thành điểm nhấn điêu khắc trong không gian sống.

Bảng vật liệu bên trong giữ sự nhẹ nhàng, gần gũi như gỗ, thép và gạch kính kết hợp tạo nên cảm giác ấm áp và tương phản vừa phải.

Màu sắc các phòng ngủ và nhà vệ sinh được lựa chọn kỹ lưỡng, đem lại sự trẻ trung và vui nhộn cho không gian.