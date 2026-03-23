Sở hữu second home: Khi “mua trọn gói” không còn là lựa chọn mặc định

Second home vẫn là đích đến của nhiều gia đình có điều kiện tài chính. Nhưng khi mặt bằng giá ngày càng cao, thị trường đang xuất hiện một thay đổi đáng chú ý: người mua không còn chỉ hỏi có nên sở hữu hay không, mà bắt đầu cân nhắc nên sở hữu theo cách nào để vừa giữ được chất lượng sống, vừa tránh áp lực vốn quá lớn.

Tại trục Đà Nẵng – Hội An, giá trị của một second home chưa bao giờ chỉ nằm ở bản thân công trình. Sức hút của khu vực này đến từ sự hội tụ hiếm có giữa biển, sông, đô thị di sản, sinh quyển biển đảo và hệ cảnh quan đặc sắc. Trong bán kính không quá xa là Phố cổ Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, sông Thu Bồn, An Bàng, Cửa Đại cùng các điểm nhấn của Đà Nẵng như Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Ở góc độ thị trường, đây là dạng tài sản vùng không dễ thay thế. Nhiều nơi có biển đẹp, nhiều nơi có di sản, nhiều nơi có núi hoặc sông. Nhưng một khu vực có thể đồng thời kết nối các lớp giá trị đó, lại đủ điều kiện để phát triển nghỉ dưỡng và lưu trú chất lượng cao, không phải nơi nào cũng có.

Không gian sinh hoạt nhiều thế hệ tại The An Wellness Residences và The An Ocean Wellness, gợi một cách tiếp cận second home thiên về sự trở về và gắn kết gia đình.

Chính trên nền cảnh quan và chiều sâu văn hóa đó, các định hướng như The An Wellness Residences hay The An Ocean Wellness được nhìn nhận không chỉ như sản phẩm nghỉ dưỡng, mà như những lựa chọn gắn với một lối sống: sở hữu một điểm đến để gia đình có thể quay lại theo nhịp riêng của mình, thay vì chỉ mua một bất động sản đơn lẻ.

Trong nhiều năm, khi nhắc đến second home, phần lớn thị trường mặc định nghĩ đến việc mua trọn một căn villa hoặc một bất động sản nghỉ dưỡng hoàn chỉnh. Đây từng là cách tiếp cận quen thuộc của nhóm khách hàng có năng lực tài chính: muốn có nơi ở riêng cho gia đình thì phải sở hữu toàn phần.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, logic đó đang dần thay đổi.

Với chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc nhóm khách hàng có thu nhập cao, bài toán không chỉ nằm ở khả năng mua. Điều họ tính kỹ hơn là hiệu quả sử dụng của đồng vốn. Một bất động sản nghỉ dưỡng có thể đẹp, có vị trí tốt, giá trị cao, nhưng nếu chỉ phục vụ một số tuần đẹp trong năm thì phần vốn bị khóa lại là điều khó bỏ qua.

Sở hữu toàn phần một second home không dừng ở chi phí mua ban đầu. Đi cùng là chi phí duy trì, vận hành, bảo trì, quản lý tài sản và một phần quan trọng hơn: chi phí cơ hội của dòng tiền. Khi vài chục tỷ đồng, thậm chí lớn hơn, được đặt vào một căn villa nhưng thời gian sử dụng thực tế không nhiều, người mua ngày nay buộc phải nhìn lại cấu trúc quyết định đó.

Đây là lý do thị trường bắt đầu xuất hiện những cách tiếp cận gọn hơn. Nhu cầu có second home không mất đi. Điều thay đổi là người mua muốn phần sở hữu phải sát hơn với nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình.

Với nhiều gia đình, giá trị của second home không chỉ nằm ở tài sản, mà ở khả năng tạo ra một điểm hẹn quen thuộc để các thế hệ cùng quay về.

Một trong những khái niệm đang được thị trường nhắc tới là Second-Home Fixed-Week — có thể hiểu là mô hình second home gắn với một tuần lưu trú cố định mỗi năm. Thay vì nắm toàn bộ tài sản theo cách truyền thống, người mua giữ một khoảng thời gian ổn định để gia đình quay về, trong khi mức vốn bỏ ra nhẹ hơn đáng kể so với sở hữu toàn phần.

Điểm đáng chú ý là mô hình này phù hợp với hành vi sử dụng của không ít gia đình hiện đại. Phần lớn người mua second home không ở quanh năm. Điều họ thực sự cần thường là một điểm đến quen thuộc, đủ riêng tư, đủ chất lượng và có thể chủ động lên kế hoạch từ trước cho cha mẹ, con cái hoặc những kỳ nghỉ gia đình cố định theo năm.

Nhìn từ góc độ đó, thay đổi của thị trường không phải là sự giảm sút sức hút của second home. Ngược lại, second home đang được hiểu lại theo hướng thực tế hơn. Giá trị không còn chỉ nằm ở việc nắm trọn một tài sản lớn, mà ở khả năng cân bằng giữa số vốn bỏ ra, mức độ sử dụng thực và trải nghiệm gia đình nhận được.

Với một thế hệ người mua mới, quyết định hợp lý không nhất thiết là sở hữu nhiều nhất. Quyết định hợp lý là giữ đúng phần giá trị mà gia đình thực sự dùng tới, trong một cấu trúc vốn gọn hơn và linh hoạt hơn.

Theo hướng đó, những mô hình như Second-Home Fixed-Week có khả năng nhận được thêm sự quan tâm trong thời gian tới. Chúng không làm giảm giá trị của trải nghiệm nghỉ dưỡng, mà phản ánh một tư duy sở hữu khác: tiết chế hơn, chính xác hơn và phù hợp hơn với cách các gia đình hiện đại quản lý tài sản.

Vì vậy, câu hỏi tiếp theo của thị trường có lẽ không còn là có nên mua second home hay không. Điều người mua sẽ cân nhắc nhiều hơn là mô hình nào giúp họ vẫn giữ được trải nghiệm second home, nhưng giảm bớt gánh nặng của sở hữu toàn phần.