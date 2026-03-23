Ngôi nhà với thiết kế mái dốc mở rộng dốc

TPO - Ý tưởng chính của dự án xoay quanh tên gọi Ciel, là bầu trời trong tiếng Pháp, được ấp ủ trong thời gian làm việc của bếp trưởng Việt Hồng ở Paris.

Được xây dựng trên khu đất trống 500 m2, kiến trúc của ngôi nhà khởi nguồn từ khối nhà mái dốc điển hình, được thay đổi khối bằng việc xoay mái để điểm dốc nhất hướng ra lối vào chính, kết hợp với vật liệu gỗ sồi, nhằm tạo tỷ lệ thân thiện và thu hút với thực khách. Tổng quan hình khối và cảnh quan kỷ hà, đóng vai trò vỏ bọc cho ý tưởng chính của không gian nội thất.

Tầng trệt của ngôi nhà bao gồm sảnh đệm đón tiếp, nơi thực khách được điều tiết vào không gian thưởng thức ở quầy đảo bên dưới hay chỗ ngồi ăn trên tầng 2. Quầy đảo ở tầng trệt là nơi kết nối thực khách và khu bếp mở, với điểm nhìn chính là vườn nhiệt đới ở sau vách kính lớn.

Ở chính giữa khu bếp mở và quầy đảo là nơi của giếng trời hình tròn (Oculus), điểm nhấn ý tưởng chính của dự án. Ánh sáng được bẫy trong khối hình trụ nghiêng 15 độ, nhằm tăng chiều sâu đường dẫn sáng. Trải nghiệm của giếng trời và khối trụ được thay đổi theo từng tầng: vệt nắng đọng lại trong lòng trụ và bếp ở tầng trệt, mặt ngoài khối trụ ở tầng 2 và lỗ trời ở tầng 3. Khối hình trụ nghiêng này được thấy toàn phần ở khu nhà hàng tầng 2, kẹp giữa bởi các khối thẳng, tạo điểm nhìn cho không gian nội thất, bổ trợ với các điểm nhìn của vườn cây và quang cảnh ngoại thất. Văn phòng của nhà hàng ở tầng 3 là nơi có thể thấy toàn phần mái tròn lấy sáng.