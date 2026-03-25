The Heritage Tay Ninh – Kích hoạt dòng chảy quốc tế, khai sinh cộng đồng tinh hoa

Ngày 24/3, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị AHA Việt Nam chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Kaiyi, mở ra bước tiến quan trọng trong hành trình đưa dự án The Heritage Tay Ninh tiếp cận thị trường quốc tế và gia tăng giá trị vận hành thực tế.

Theo thỏa thuận, Kaiyi sẽ đảm nhiệm vai trò tìm kiếm, kết nối và đưa các đối tác nước ngoài tham gia vào hệ sinh thái dự án. Trọng tâm bao gồm các đơn vị vận hành lưu trú, công ty lữ hành quốc tế, thương hiệu nhà hàng – café, cùng các mô hình giải trí, dịch vụ du lịch chuyên biệt dành cho khách nước ngoài. Đồng thời, Kaiyi cũng trực tiếp tham gia phân phối dự án đến nhóm khách hàng quốc tế, mở rộng tệp khách và nâng tầm vị thế của The Heritage Tay Ninh trên bản đồ đầu tư, góp phần đưa dự án trở thành tâm điểm đón dòng khách quốc tế và dòng tiền đầu tư dài hạn.

Lễ ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị AHA Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Kaiyi

Cụ thể, Kaiyi sẽ đưa lượng khách du lịch quy mô lớn về dự án thông qua mạng lưới đối tác lữ hành toàn cầu. Song song đó là chiến lược tuyển chọn các thương hiệu F&B và giải trí có tên tuổi nhằm hình thành tuyến phố đi bộ sầm uất – nơi hội tụ trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và giải trí mang tính quốc tế.

Lễ ký kết không chỉ là một thỏa thuận hợp tác, mà còn đánh dấu sự chuyển mình của The Heritage Tay Ninh từ một dự án quy hoạch sang một đô thị có khả năng vận hành thực tế, với dòng khách và hoạt động được kích hoạt bài bản ngay từ đầu.

Đại diện AHA, ông Vũ Quang Anh – Tổng Giám đốc công ty – nhấn mạnh rằng yếu tố cốt lõi trong phát triển đô thị không nằm ở quy hoạch, mà ở khả năng tạo lập “traffic” – dòng người thực. Theo ông, một khu đô thị chỉ thực sự sống khi có sự hiện diện liên tục của con người, hoạt động và giao thương.

Theo ông Vũ Quang Anh, dòng khách thực tế chính là điểm khởi đầu để một khu đô thị chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, mang lại sinh khí cho dự án. Khi có dòng người hiện hữu, không gian bắt đầu hình thành nhịp sống, tạo ra cảm nhận rõ ràng về một đô thị đang vận hành. “Yếu tố này đóng vai trò then chốt trong việc củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư, bởi giá trị không còn nằm trên bản vẽ, mà được kiểm chứng bằng hoạt động và sức hút thực tế,” ông Quang Anh chia sẻ.

Thực tế cho thấy, với các dòng sản phẩm như shophouse, giá trị không chỉ đến từ việc tăng giá, mà còn đến từ khả năng khai thác kinh doanh. Khi các hoạt động thương mại, cho thuê và tiêu dùng diễn ra ổn định, dòng tiền được duy trì, từ đó tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững của bất động sản.

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Kaiyi được sáng lập bởi ông Liu De Wei – chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và phân phối bất động sản cao cấp tại Đài Loan. Bên cạnh đó, ông Liu De Wei còn tham gia đầu tư vào công ty phát triển phần mềm quản lý và giao dịch bất động sản hàng đầu tại Đài Loan, góp phần xây dựng nền tảng công nghệ hỗ trợ hoạt động đầu tư và phân phối dự án hiệu quả. Với nền tảng kinh nghiệm quốc tế cùng mạng lưới kết nối sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan, Kaiyi không chỉ đóng vai trò là đơn vị phân phối, mà còn là cầu nối hiệu quả đưa dòng vốn đầu tư quốc tế đến với thị trường bất động sản Việt Nam.

Với chiến lược hợp tác cùng Kaiyi, The Heritage Tay Ninh đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái vận hành – nơi không chỉ thu hút cư dân và du khách, mà còn tạo ra giá trị khai thác thực cho nhà đầu tư. Đây được xem là bước đi khác biệt, giúp dự án không chỉ “bán một sản phẩm”, mà đang xây dựng một đô thị có khả năng sinh lời dài hạn dựa trên dòng khách và hoạt động kinh doanh thực tế.

The Heritage Tay Ninh – Điểm hội tụ của dòng chảy du lịch và cư dân tinh hoa

The Heritage Tay Ninh – dự án do AHA Việt Nam phát triển tại phường Ninh Thạnh. Tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ – một trong những tuyến đường huyết mạch của thành phố Tây Ninh (cũ), khu đô thị có lợi thế kết nối nhanh tới các điểm tham quan lớn. Từ đây, du khách chỉ mất khoảng 10 phút để đến khu du lịch Núi Bà Đen và khoảng 3 phút tới Tòa Thánh Tây Ninh.

Tuyến phố đi bộ rực rỡ sắc màu tại Khu đô thị The Heritage Tay Ninh

Nằm giữa khu dân cư hiện hữu và tâm điểm phát triển du lịch, The Heritage Tay Ninh được định hướng phát triển tuyến phố thương mại sầm uất, nơi đang xúc tiến hợp tác với các thương hiệu khách sạn nổi tiếng quốc tế và hệ thống lưu trú chất lượng cao, đồng thời kết nối với các khách sạn địa phương nhằm hình thành mạng lưới lưu trú đa dạng, phục vụ nhiều nhóm khách hàng.

Ở lĩnh vực ẩm thực – dịch vụ, dự án đang trong quá trình làm việc với các chuỗi F&B uy tín, hướng đến xây dựng một không gian trải nghiệm phong phú, đáp ứng nhu cầu ăn uống, giải trí và giao lưu của du khách.

Bên cạnh đó, The Heritage Tay Ninh cũng đang xúc tiến hợp tác với các đối tác siêu thị và cửa hàng tiện lợi, nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, đồng thời gia tăng tiện ích cho cư dân và khách tham quan.

The Heritage Tay Ninh sẽ phát triển hệ thống shophouse, biệt thự song lập, đơn lập, tứ lập, nhà liền kề 3 tầng và 5 tầng – thiết kế tinh tế, tối ưu công năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu an cư và đầu tư. Mô hình này không chỉ gia tăng hệ tiện ích và dịch vụ, mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tạo dòng khách ổn định và hình thành nền tảng khai thác kinh doanh bền vững cho khu đô thị.