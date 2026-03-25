Khu Nam bứt tốc hạ tầng, đâu là cơ hội đầu tư bền vững?

Bước vào nhịp phục hồi của thị trường năm 2026, khu Nam TP.HCM đang trở thành cực tăng trưởng nổi bật, hấp dẫn dòng vốn nhờ cú hích từ mạng lưới giao thông tỷ đô và nguồn cầu thực dồi dào tại khu vực.

Loạt hạ tầng nghìn tỷ tăng thêm sức nóng cho khu Nam TP.HCM.

Đòn bẩy hạ tầng thúc đẩy giá trị bất động sản khu Nam

Thời gian gần đây, khu Nam TP.HCM ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt công trình giao thông quy mô lớn được đẩy nhanh triển khai và về đích đồng loạt. Yếu tố này được xem là lực đẩy quan trọng, gia tăng sức hấp dẫn của khu vực đối với cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Tâm điểm của làn sóng này là Cầu Phước Khánh - “nút thắt” cuối trên cao tốc Bến Lức - Long Thành nối TP.HCM với Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã đạt hơn 95% khối lượng, dự kiến hợp long tháng 5/2026 và thông xe toàn tuyến cao tốc vào tháng 7/2026. Theo đó, hành trình từ khu Nam đến sân bay quốc tế Long Thành sẽ được rút ngắn đáng kể, đồng thời khơi thông mạch máu giao thương giữa miền Tây và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Song song đó, Cầu Phú Mỹ 2 - dự án đường nhiều tầng đầu tiên tại TP.HCM khởi công từ ngày 15/1/2026, giúp kết nối nhanh khu Nam với khu Đông và Đồng Nai, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành còn khoảng 30 phút.

Cũng trong thời điểm này, cầu Cần Giờ đã động thổ, dự kiến đưa vào khai thác tháng 6/2029 được kỳ vọng sẽ mở ra trục kết nối trực tiếp từ trung tâm thành phố đến đô thị biển Cần Giờ, tạo thêm động lực phát triển kinh tế và du lịch cho toàn khu vực.

Không chỉ vậy, tuyến metro số 4 (Đông Thạnh – Hiệp Phước) được đề xuất khởi công vào Quý I/2027, các dự án như cầu đường Nguyễn Khoái, trục Nguyễn Hữu Thọ và việc nâng cấp hạ tầng Lê Văn Lương đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên hoàn, giúp rút ngắn khoảng cách giữa khu Nam với trung tâm và các đô thị vệ tinh.

Theo ghi nhận thực tế, làn sóng hạ tầng này không chỉ định hình lại diện mạo đô thị, mà còn trực tiếp thúc đẩy biên độ tăng giá bất động sản khu vực tăng từ 25-35% trong thời gian qua.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến hoàn thành trong năm 2026

Tiềm năng cho thuê hấp dẫn từ “tâm điểm giáo dục”

Bên cạnh động lực từ giao thông, khu Nam còn khẳng định vị thế là “tâm điểm giáo dục”. Trong bán kính chỉ vài km, sự hiện diện của 6 trường đại học lớn như Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài Nguyên & Môi Trường, Đại học Mở TP.HCM (cơ sở 3), Đại học Thể dục Thể thao, Đại học Tài chính - Marketing đã tạo ra một nhu cầu khổng lồ về không gian lưu trú chất lượng cao.

Tệp khách hàng ổn định gồm hàng ngàn sinh viên, giảng viên và chuyên gia sinh sống, làm việc tại khu vực mỗi năm tạo nên nguồn cầu thuê bền vững, qua đó bảo chứng cho tỷ suất lợi nhuận dài hạn, đặc biệt với các căn hộ sở hữu vị trí kết nối thuận tiện và môi trường sống chất lượng.

Trong chu kỳ phục hồi 2026, những bất động sản hưởng lợi từ hạ tầng và nằm trong lõi nhu cầu thuê, đáp ứng trọn vẹn mục tiêu tích sản lẫn khai thác lợi nhuận ổn định đang trở thành “đích ngắm” của số đông nhà đầu tư.

Bổ sung nguồn cung hấp dẫn trong giai đoạn hiện nay, Khải Hoàn Prime có lợi thế lớn về vị trí mặt tiền Lê Văn Lương, liền kề Phú Mỹ Hưng, giữa tâm mạch giao thông trọng điểm của toàn khu Nam. Đặc biệt, Dự án đồng thời nằm trong khu vực tập trung nhiều cơ sở giáo dục, kề cận các trường đại học lớn, qua đó hình thành nguồn cầu thuê ổn định từ sinh viên, giảng viên và chuyên gia.

Khu Nam nổi bật với trường giáo dục chất lượng và đa dạng

Theo ghi nhận, dự án được phát triển theo mô hình căn hộ resort tại khu compund ven sông với mật độ xây dựng chỉ 21%, mang đến không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị sôi động. Hệ tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, đa dạng như Clubhouse 3.000m2, hồ bơi muối khoáng, đường dạo bộ ven sông, BBQ Riverside, học viện phát triển tài năng trẻ… góp phần nâng cao trải nghiệm thư giãn, giải trí cho nhiều thế hệ.

Tính đến tháng 3/2026, dự án đã thi công đến tầng 19. Cùng với pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện ký HĐMB, Khải Hoàn Prime hướng đến mục tiêu bàn giao vào quý I/2027.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc và bất động sản ven sông ngày càng khan hiếm, những dự án hội tụ đồng thời lợi thế kết nối, môi trường sống và khả năng khai thác dòng tiền như Khải Hoàn Prime được đánh giá là lựa chọn đáng cân nhắc trong chiến lược đầu tư dài hạn.