Loạt công trình hạ tầng trọng điểm tăng tốc đưa Boutique Gate và 'bệ phóng giá trị'

Nằm ở toạ độ giao thoa của nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, Boutique Gate - bất động sản thấp tầng thương mại thuộc Vinhomes Global Gate sở hữu tiềm năng tăng giá vượt trội, được giới đầu tư ví như “cỗ máy sinh dòng tiền” hiếm có khó tìm ở khu vực phía Bắc.

Cú chuyển mình ngoạn mục của đô thị Expo và TOD

Tháng cuối năm, Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội) tiếp tục trở thành “điểm nóng” của thị trường bất động sản Hà Nội. Giới đầu tư đổ về đây khi đã nhìn thấy cơ hội tăng giá trong tầm tay nhờ hàng loạt chỉ dấu hạ tầng “bom tấn” kế cận dự án.

Trong đó, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cách Vinhomes Global Gate chỉ 30 phút chạy xe, đã được trình Quốc hội, với tổng mức đầu tư 196.378 tỷ đồng. Dự kiến đi vào khai thác từ năm 2026, Gia Bình sẽ trở thành cảng hàng không lớn nhất miền Bắc. Đến năm 2030, dự án sẽ đáp ứng 30 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa; đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trong khi đó, chỉ cách Vinhomes Global Gate 15 phút di chuyển, dự án mở rộng nhà ga hành khách T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sẽ hoàn thành và đi vào khai thác từ ngày 19/12, giúp giải tỏa áp lực hạ tầng, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm.

Nằm giữ 2 “cửa ngõ bầu trời”, Vinhomes Global Gate có đủ điều kiện để phát triển theo mô hình đô thị sân bay đã thành công trên thế giới, như Changi Airport City (Singapore), Dubai Airport City (UAE), hay Incheon Airport City (Hàn Quốc)… Những mô hình này đã chứng minh, sân bay quốc tế không chỉ là hạ tầng giao thông, mà còn là “động cơ tăng trưởng” của đô thị hiện đại.

Hạ tầng giao thông quanh Vinhomes Global Gate đồng bộ, có khả năng kết nối đi mọi hướng (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Ngoài 2 sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc, Vinhomes Global Gate còn được hưởng lợi bởi loạt hạ tầng đường bộ trọng điểm khác. Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành vào năm 2027, rút ngắn khoảng cách từ đại đô thị tới nội đô chỉ còn 5 phút di chuyển.

Cùng với tuyến VinBus số 43 và E10 đang hoạt động, dự kiến, năm 2028 tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long sẽ đi vào vận hành; tuyến metro số 4 có nhà ga nằm trong Vinhomes Global Gate đã nằm trong quy hoạch. Được quy hoạch theo các xu hướng hiện đại, Vinhomes Global Gate sẽ là mảnh ghép nổi bật trên bản đồ TOD - đô thị theo định hướng giao thông công cộng của Hà Nội.

Trước đó, các mô hình đô thị TOD tại Tokyo hay Singapore đã cho thấy, giá trị bất động sản tăng 20-30% trong vòng 1 năm khi các tuyến giao thông đô thị đi vào hoạt động.

Với tiến độ thi công hạ tầng thần tốc, chu kỳ tăng giá tại Vinhomes Global Gate đã được kích hoạt và tài sản của những nhà đầu tư tiên phong đã chính thức bước vào “bệ phóng giá trị”.

Sức mạnh cộng hưởng từ tâm điểm giao thương quốc tế

Cùng với giao thông đồng bộ, Vinhomes Global Gate còn có ưu thế kế cận Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - Top 10 thế giới, chìa khóa khai mở nền kinh tế Expo cho Hà Nội.

Sự kết hợp giữa Expo City - trung tâm sự kiện quốc tế và TOD - mạng lưới giao thông công cộng, tạo nên hệ sinh thái thương mại tỷ đô, đưa Boutique Gate trở thành tâm điểm đón trọn giá trị và lưu lượng khách khổng lồ, ước tính lên tới 60 triệu lượt/năm.

Boutique Gate trở thành tâm điểm giao thương nhộn nhịp 24/7 ở khu Đông Bắc Hà Nội (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Trong đó, dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) tới VEC tham dự các chuỗi sự kiện được tổ chức thường niên sẽ là “mỏ vàng” cho Boutique Gate. Dòng khách này thực tế đã hiện diện với hơn 10 triệu người góp mặt tại các đại nhạc hội, triển lãm, hội chợ diễn ra trong hơn 3 tháng qua.

Cùng với đó là hàng trăm nghìn lượt khách qua lại “cửa ngõ quốc tế” Nội Bài hàng ngày. Tương lai sẽ còn dòng khách khổng lồ từ sân bay Gia Bình và du khách từ thiên đường du lịch biển Hạ Long di chuyển cực nhanh tới Vinhomes Global Gate qua tuyến đường sắt tốc độ cao, giúp duy trì sức mua lớn cho nhiều ngành hàng tại Boutique Gate.

Chưa kể, cộng đồng cư dân của các phân khu thấp tầng, cao tầng tại Vinhomes Global Gate sẽ sớm phát triển lên khoảng 40.000 người. Cùng với đó là đội ngũ nhân sự tới làm việc tại các toà tháp văn phòng ngay trong lòng dự án. Nhiều người trong số này là giám đốc, quản lý, chuyên gia nước ngoài có thu nhập cao nên luôn có nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ cao cấp.

Để giúp các nhà đầu tư đón đầu tương lai kinh doanh thịnh vượng, Boutique Gate đã được Vincom Retail tính toán ngành hàng chuyên biệt cho 6 khu thương mại trọng điểm. Mỗi khu là một mô hình kinh doanh đắt giá, khai thác tối ưu dòng khách thật 365 ngày/năm.

Mỗi căn boutique cũng được thiết kế thông minh với 5 tầng riêng biệt, giúp chủ sở hữu dễ dàng cho thuê từng tầng hoặc trực tiếp triển khai nhiều mô hình đa dạng mang về dòng tiền cùng lúc.

Dòng chảy hạ tầng đang cuộn lên từng ngày và nhà đầu tư đã bắt đầu “chạy đua” sở hữu những vị trí có khả năng bứt phá sớm nhất. Với Boutique Gate, biên độ tăng giá không còn nằm ở kỳ vọng mà đang dần hiện hữu bằng tiến độ thi công, dòng khách thật và hệ sinh thái thương mại khổng lồ hình thành ngay trước mắt. Trong bối cảnh quỹ sản phẩm đẹp ngày càng khan hiếm, cơ hội sở hữu một boutique ở tâm điểm giao thương quốc tế này có thể sẽ không chờ đợi những người tới sau.