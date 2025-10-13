Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội khuyến khích sắp xếp trụ sở dùng chung, 'chốt hạn' giao tài sản trong tháng 10

Trần Hoàng
TPO - Đối với cơ sở nhà đất, Hà Nội khuyến khích giao cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý chung, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng để thuận tiện trong công tác quản lý, sắp xếp, bố trí. Hoàn thành giao tài sản trong tháng 10/2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành văn bản về việc tiếp tục bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu UBND phường, xã xử lý dứt điểm việc rà soát, kiểm kê làm cơ sở để Chủ tịch UBND phường, xã ban hành quyết định giao tài sản công (bao gồm cả tài sản dôi dư, cần xử lý) cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để quản lý, sử dụng hoặc quản lý, xử lý theo quy định.

Đối với cơ sở nhà, đất, khuyến khích giao cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý chung, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng để thuận tiện trong công tác quản lý, sắp xếp, bố trí. Hoàn thành giao tài sản trong tháng 10/2025.

tienphong-ubnd-9376.jpg
Trụ sở UBND TP Hà Nội

Hà Nội cũng ưu tiên tận dụng tối đa tài sản hiện có còn sử dụng được để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, không làm gián đoạn việc thực hiện công tác chuyên môn; đối với những tài sản hỏng, đủ điều kiện xử lý, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao tài sản báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức xử lý theo quy định.

Các nội dung trên cần cập nhật thường xuyên kết quả xử lý về Sở Tài chính trước ngày 20 hàng tháng.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tiếp tục cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, phối hợp với sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là công tác rà soát, lập phương án xử lý, tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trần Hoàng
#Quản lý tài sản công tại Hà Nội #Sắp xếp #bố trí nhà đất chung #Giao tài sản công trong tháng 10/2025 #Xử lý tài sản dôi dư #Cơ chế phối hợp quản lý tài sản

