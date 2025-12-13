Đà Nẵng xác minh việc nhắn tin mang danh UBND TP mời mua sắm hàng hiệu

TPO - Những ngày qua, nhiều người dân Đà Nẵng phản ánh việc nhận được tin nhắn từ kênh mang tên UBND TP với nội dung mời tham gia ngày hội khuyến mại hàng hiệu. Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cho biết đang cho kiểm tra lại vụ việc này.

Theo phản ánh của người dân, trong hai ngày 12 và 13/12, nhiều người dân Đà Nẵng nhận được tin nhắn với cùng nội dung "[TB] Mời Quý khách tham quan mua sắm tại Ngày hội khuyến mại hàng hiệu - Mega Sale Holiday từ 11-14/12/2025 tại Furama resort, 105 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng."

Cuối tin nhắn đính kèm đường dẫn tới trang thông tin của Sở Công Thương TP. Đà Nẵng.

Chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc một tin nhắn mang danh UBND TP được gửi trực tiếp tới người dân để mời tham gia mua sắm, khuyến mại là không phù hợp. Bởi khi nhận tin nhắn từ UBND, người dân thường mặc nhiên hiểu đó là các thông tin thiết yếu như cảnh báo thiên tai, an ninh trật tự, chính sách mới hoặc nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ công dân.

Tin nhắn từ UBND TP liên tiếp được gửi đến người dân 2 ngày qua.

Theo các ý kiến phản ánh, việc sử dụng kênh nhắn tin này cho nội dung quảng bá thương mại, dù nhằm mục tiêu kích cầu hay hỗ trợ doanh nghiệp, dễ làm mờ ranh giới giữa quản lý nhà nước và hoạt động thị trường, khi được dùng cho những thông điệp không thật sự cần thiết.

Chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là tin nhắn mạo danh hay không, bởi việc chính quyền gửi tin nhắn quảng cáo hội chợ, mua sắm hàng hiệu khiến họ rất bất ngờ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết: “Hiện đang cho anh em kiểm tra cụ thể việc nhắn tin này”.