Hà Nội yêu cầu tổng kiểm kê trụ sở, xe công

Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành kế hoạch về Triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026.

Theo đó, phạm vi kiểm kê được chia thành hai nhóm tài sản chính.

Nhóm 1 là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, tài sản cố định đặc thù, tài sản.

Nhóm 2 là tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (không bao gồm tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, nguyên vật liệu,... để đầu tư xây dựng), gồm: hạ tầng giao thông; hạ tầng cấp nước sạch; hạ tầng thủy lợi; hạ tầng thương mại là chợ; hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp; hạ tầng khu kinh tế; hạ tầng khu công nghệ cao; hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung...

Trụ sở UBND phường Hồng Hà. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội yêu cầu thành lập mới Ban chỉ đạo kiểm kê của phường, xã để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; doanh nghiệp và đối tượng khác (đối với tài sản kết cấu hạ tầng) trong việc thực hiện kiểm kê tài sản (Chủ tịch UBND phường, xã làm Trưởng ban, Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị là cơ quan thường trực).

Đồng thời, thành lập mới (hoặc kiện toàn) Tổ kiểm kê tài sản công tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng thực hiện kiểm kê thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Sở Tài chính được giao tham mưu UBND TP kiện toàn Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê tài sản công của thành phố Hà Nội, hoàn thành trước ngày 31/10/2025; Phối hợp Bộ Tài chính tổ chức hướng dẫn, tập huấn kiểm kê/chủ động hướng dẫn, tập huấn kiểm kê cho đầu mối thuộc các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố, UBND phường, xã và đối tượng thực hiện kiểm kê (trường hợp cần thiết) thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Sở Tài chính cũng là đầu mối tổng hợp kết quả kiểm kê nhóm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (nhóm 1) từ các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố, UBND phường, xã; Tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố xây dựng báo cáo tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2026.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện kiểm kê tài sản công cần thành lập mới (hoặc kiện toàn) Tổ kiểm kê tài sản công do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hồ sơ, thông tin tài sản, việc theo dõi, hạch toán tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 31/3/2026, hoàn thành thực hiện kiểm kê (sản phẩm là Biên bản kiểm kê) và báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan quản lý cấp trên (Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố, UBND phường, xã) và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê.

Riêng đối với doanh nghiệp thuộc thành phố, báo cáo kết quả kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý gửi về các Sở, ngành là đầu mối tổng hợp trước ngày 15/4/2026.