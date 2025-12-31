Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân biên giới Lâm Đồng xúc động khi nhận được nhà trước thềm năm mới

Thái Lâm







TPO - Nhận chìa khóa ngôi nhà mới tại lễ khánh thành và bàn giao nhà do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức, bà Nguyễn Thị Hiếu xúc động cho biết, đây là điều mà gia đình chưa từng dám nghĩ tới.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho các hộ dân khó khăn tại xã Quảng Trực và xã Tuy Đức. Hoạt động nằm trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Công an phát động.

z7384869211833-95b2d2efdb9a609e1713d21f9bb7838d.jpg
Toàn cảnh lễ trao nhà.

Tại xã Quảng Trực, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao 3 căn nhà cho các hộ bà Nguyễn Thị Hiếu (bon Đắk Huýt), ông Nguyễn Sỹ Phạn (bon Bu Gia) và bà Lô Thị Tiến (bon Bu Krắk). Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, các căn nhà đã hoàn thành. Mỗi căn có diện tích từ 41,6m² đến 46m², được xây dựng kiên cố theo tiêu chí “nền cứng, tường cứng, mái cứng”.

Nhận chìa khóa ngôi nhà mới, bà Nguyễn Thị Hiếu xúc động cho biết, đây là điều mà gia đình chưa từng dám nghĩ tới. “Nhờ Công an tỉnh mà chúng tôi có nhà mới trước thềm năm mới, thêm động lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống”, bà Hiếu chia sẻ.

z7384816924600-51817f948be665c4ee2e95fa626dcbaf.jpg
Công an tỉnh Lâm Đồng trao nhà cho các hộ dân tại xã Quảng Trực.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nay Gia Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Những căn nhà được trao không chỉ là mái ấm che mưa nắng, mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm sinh sống, gắn bó với địa bàn biên giới, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, tại xã Tuy Đức, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bàn giao 2 căn nhà cho hộ ông Điểu Tích (bon Bu Boong) và bà Thị Prứt (bon Bu N’Đơ A). Mỗi căn nhà có diện tích 36m² và được xây dựng chắc chắn, bền vững.

z7384869211928-0440d5c0124b41cb81b014df75b386ab.jpg
Công an tỉnh Lâm Đồng cùng nhà tài trợ trao nhà cho các hộ dân tại xã Tuy Đức.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, hoàn thành và bàn giao hơn 1.000 căn nhà cho các hộ dân khó khăn, với nguồn kinh phí từ Bộ Công an, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm.

Thái Lâm
#Công an Lâm Đồng #xây nhà #biên giới #đón tết #xoá nhà tạm #nhà dột nát #bàn giao

