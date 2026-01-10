Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Đánh chết bạn nhậu vì nhớ lại chuyện cũ

Hoài Nam
TPO - Vì nhớ lại chuyện cũ, người đàn ông ở Hà Tĩnh đã cầm ghế đánh vào đầu, xô ngã nạn nhân xuống đường khiến người này tử vong.

Ngày 10/1, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1983, trú thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 19h ngày 18/12/2025, Nguyễn Đình Hải cùng với chị Bùi Thị T. và anh Dương Bình M. (SN 1974, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) ngồi chơi, uống rượu ở khu vực đất trống thuộc đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 23h30’ cùng ngày, nghĩ lại chuyện trước đó anh M. dùng gạch ném chị T. bị thương nên Hải bực tức rồi lấy chiếc ghế đang ngồi đánh trúng vùng phía sau đầu, làm anh M. choáng váng.

Kiểm sát viên và Điều tra viên tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đình Hải.

Sau đó Hải tiếp tục xô đẩy khiến anh M. ngã đập đầu xuống đường, có biểu hiện co giật, đầu chảy máu. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn.

Được biết, mặc dù bị thương nhưng anh M. không đến cơ sở y tế điều trị mà tự chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, do thương tích nặng đến ngày 30/12/2025, nạn nhân đã tử vong.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não, xuất phát từ hành vi của Nguyễn Đình Hải.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Hoài Nam
