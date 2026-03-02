Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đoàn Thị Hồng Nhã

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

556940825-3093173667555960-29852.jpg

Họ tên: Đoàn Thị Hồng Nhã
Ngày sinh: 12/06/1994
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Giáo viên – Bí thư Chi đoàn Trường mầm non Đông Hải 1
Đơn vị giới thiệu: Đoàn Phường Đông Hải, Hải Phòng

Thành tích/Khen thưởng:

• Thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học mầm non”.

• Xây dựng thư viện học liệu AI mầm non với hơn 80 sản phẩm số (truyện tranh, thơ, bài hát, trò chơi tương tác…).

• Giúp giáo viên tiết kiệm trung bình 3–5 giờ/tuần trong chuẩn bị bài, nâng cao chất lượng bài giảng.

• Tăng hứng thú học tập của trẻ khoảng 30%, cải thiện khả năng ghi nhớ khoảng 25%.

• Đề tài được áp dụng hiệu quả tại Trường mầm non Đông Hải 1 và có khả năng nhân rộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục mầm non.

Thanh Huyền
#Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam #Đoàn Thị Hồng Nhã #ứng dụng AI trong giáo dục #Chuyển đổi số trong giáo dục mầm non #Sáng kiến giáo dục sáng tạo #Công nghệ trong giảng dạy mầm non #Phát triển thư viện học liệu số #Nâng cao chất lượng giảng dạy #Đổi mới phương pháp dạy học #Thành tích và khen thưởng

