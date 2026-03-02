Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đoàn Thị Hồng Nhã

Họ tên: Đoàn Thị Hồng Nhã

Ngày sinh: 12/06/1994

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Giáo viên – Bí thư Chi đoàn Trường mầm non Đông Hải 1

Đơn vị giới thiệu: Đoàn Phường Đông Hải, Hải Phòng

Thành tích/Khen thưởng:

• Thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học mầm non”.

• Xây dựng thư viện học liệu AI mầm non với hơn 80 sản phẩm số (truyện tranh, thơ, bài hát, trò chơi tương tác…).

• Giúp giáo viên tiết kiệm trung bình 3–5 giờ/tuần trong chuẩn bị bài, nâng cao chất lượng bài giảng.

• Tăng hứng thú học tập của trẻ khoảng 30%, cải thiện khả năng ghi nhớ khoảng 25%.

• Đề tài được áp dụng hiệu quả tại Trường mầm non Đông Hải 1 và có khả năng nhân rộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục mầm non.