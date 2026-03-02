Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đỗ Thành Trung

Họ tên: Đỗ Thành Trung Năm sinh: 1991 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trưởng phòng kiêm Trưởng bộ phận Cải tiến Quy trình Sản xuất, Kỹ sư Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex; Bí thư Chi đoàn I-12, Đoàn Khu Công nghệ cao Thành phố, Đoàn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn

Thành tích/Khen thưởng:

• Là kỹ sư và cán bộ quản lý trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất điện tử công nghệ cao, trực tiếp phụ trách cải tiến quy trình sản xuất tại Samsung HCMC CE Complex — tổ hợp sản xuất điện tử quy mô lớn tại Việt Nam.

• Chủ trì và tham gia nhiều sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu hiệu suất dây chuyền, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

• Những sáng kiến cải tiến giúp tối ưu vận hành, giảm lỗi sản xuất, nâng cao hiệu quả và đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn Samsung.

• Tích cực tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật và công nghệ cho đội ngũ nhân sự; thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp công nghệ cao.

• Với vai trò Bí thư Chi đoàn I-12, tổ chức nhiều hoạt động đoàn, phong trào thanh niên, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

• Được vinh danh “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2025”; đạt danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2024 và Giải thưởng “Tôn Đức Thắng” lần thứ 24 năm 2024 trong lĩnh vực lao động, sản xuất.

• Nhận nhiều bằng khen, danh hiệu tiêu biểu như “Gương CNVC-LĐ tiêu biểu”, “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “Đảng viên trẻ tiêu biểu TP.HCM”, giải thưởng “Sao Tháng Ba”, cùng nhiều khen thưởng về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

• Là cán bộ quản lý và kỹ sư làm việc trong hệ thống sản xuất công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và vị thế ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.