Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đỗ Thành Trung

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

do-thanh-trung.jpg

Họ tên: Đỗ Thành Trung

Năm sinh: 1991

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Trưởng phòng kiêm Trưởng bộ phận Cải tiến Quy trình Sản xuất, Kỹ sư Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex; Bí thư Chi đoàn I-12, Đoàn Khu Công nghệ cao Thành phố, Đoàn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn

Thành tích/Khen thưởng:

• Là kỹ sư và cán bộ quản lý trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất điện tử công nghệ cao, trực tiếp phụ trách cải tiến quy trình sản xuất tại Samsung HCMC CE Complex — tổ hợp sản xuất điện tử quy mô lớn tại Việt Nam.

• Chủ trì và tham gia nhiều sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu hiệu suất dây chuyền, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

• Những sáng kiến cải tiến giúp tối ưu vận hành, giảm lỗi sản xuất, nâng cao hiệu quả và đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn Samsung.

• Tích cực tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật và công nghệ cho đội ngũ nhân sự; thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp công nghệ cao.

• Với vai trò Bí thư Chi đoàn I-12, tổ chức nhiều hoạt động đoàn, phong trào thanh niên, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

• Được vinh danh “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2025”; đạt danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2024 và Giải thưởng “Tôn Đức Thắng” lần thứ 24 năm 2024 trong lĩnh vực lao động, sản xuất.

• Nhận nhiều bằng khen, danh hiệu tiêu biểu như “Gương CNVC-LĐ tiêu biểu”, “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “Đảng viên trẻ tiêu biểu TP.HCM”, giải thưởng “Sao Tháng Ba”, cùng nhiều khen thưởng về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

• Là cán bộ quản lý và kỹ sư làm việc trong hệ thống sản xuất công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và vị thế ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thanh Huyền
#Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam #Lĩnh vực lao động sản xuất #Kỹ sư công nghệ cao #Cải tiến quy trình sản xuất #Phát triển nguồn nhân lực trẻ #Hoạt động đoàn thanh niên #Nâng cao năng lực cạnh tranh #Thành tích và khen thưởng #Góp phần vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục