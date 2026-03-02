Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Thạch Bảo Thạch

Họ tên: Thạch Bảo Thạch Ngày sinh: 22/12/1999

Dân tộc: Khmer

Đơn vị: Công an xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long Đơn vị giới thiệu: Xã Đoàn Ngãi Tứ, Vĩnh Long

*Thành tích/Khen thưởng:

• Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và đồng bào Khmer giải quyết, ổn định tình hình dân tộc – tôn giáo tại địa phương.

• Trong năm 2025, vận động cá biệt 124 lượt người có uy tín trong đồng bào Khmer tham gia cùng lực lượng Công an giải quyết tình hình an ninh trật tự.

• Tổ chức tiếp xúc, vận động, giải thích 18 đối tượng cực đoan trong đồng bào Khmer, góp phần chuyển biến nhận thức, ổn định tình hình cơ sở.

• Phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long và những đơn vị liên quan thăm hỏi, tặng quà đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

• Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho phật tử, sư sãi tại chùa Kỳ Son về tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của những thế lực thù địch.

• Thăm hỏi, động viên thân nhân 09 phạm nhân liên quan vụ án xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời trực tiếp động viên đối tượng liên quan vụ bắt, giữ người trái pháp luật trong quá trình điều trị bệnh, góp phần ổn định tình hình xã hội tại địa phương.

• Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về thành tích đột xuất trong đấu tranh Chuyên án R113 trên địa bàn xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình (nay là xã Ngãi Tứ), góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.