Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Tâm Ngày sinh: 10/11/1990 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Người sáng lập Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, Quỹ Học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh, Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh Đơn vị giới thiệu: Tự ứng cử

*Thành tích/Khen thưởng:

• Sáng lập và duy trì hơn 20 năm Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh — lớp học miễn phí theo mô hình “5 không” (không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí), hỗ trợ hàng trăm học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 trong và ngoài địa phương.

• Năm 2025 trực tiếp triển khai hơn 20 hoạt động hỗ trợ người khuyết tật: xây dựng kế hoạch, đề xuất dự án, điều phối, giảng dạy và chia sẻ chuyên đề; thu hút đông đảo người khuyết tật tham gia; kết nối trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật khó khăn tại Nam Định.

• Xây dựng Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh với hơn 2.000 đầu sách, phục vụ miễn phí cộng đồng; trao tặng sách cho thư viện trường học, phối hợp tổ chức ngày hội đọc sách, thúc đẩy phong trào khuyến đọc, khuyến học.

• Sáng lập và vận hành Quỹ học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh, trao nhiều học bổng, sách vở, quà tặng cho học sinh vùng khó khăn; mô hình lớp học giúp nhiều học sinh tiến bộ, tham gia đội tuyển học sinh giỏi và tiếp tục học tại những trường đại học uy tín.

• Hoạt động giáo dục và xã hội lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần vượt khó, truyền cảm hứng học tập cho trẻ em, thanh niên và người khuyết tật; tham gia nhiều tọa đàm, hội thảo với vai trò diễn giả, khách mời.

• Lớp học và câu chuyện cá nhân được nhiều cơ quan báo chí, truyền hình ghi nhận; được lựa chọn là một trong 100 nhân vật tiêu biểu chương trình “Việc tử tế”, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao năm 2025.

• Nhận nhiều giải thưởng, bằng khen tiêu biểu giai đoạn 2024–2025 như Human Act Prize (dự án truyền cảm hứng), Giải thưởng “Bền Đam Mê”, bằng khen về khuyến học, phát triển tổ chức Hội, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động người khuyết tật.