Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

18256457520849509049813596234357.jpg

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Ngày sinh: 10/11/1990

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Người sáng lập Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, Quỹ Học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh, Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh

Đơn vị giới thiệu: Tự ứng cử

*Thành tích/Khen thưởng:

• Sáng lập và duy trì hơn 20 năm Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh — lớp học miễn phí theo mô hình “5 không” (không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí), hỗ trợ hàng trăm học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 trong và ngoài địa phương.

• Năm 2025 trực tiếp triển khai hơn 20 hoạt động hỗ trợ người khuyết tật: xây dựng kế hoạch, đề xuất dự án, điều phối, giảng dạy và chia sẻ chuyên đề; thu hút đông đảo người khuyết tật tham gia; kết nối trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật khó khăn tại Nam Định.

• Xây dựng Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh với hơn 2.000 đầu sách, phục vụ miễn phí cộng đồng; trao tặng sách cho thư viện trường học, phối hợp tổ chức ngày hội đọc sách, thúc đẩy phong trào khuyến đọc, khuyến học.

• Sáng lập và vận hành Quỹ học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh, trao nhiều học bổng, sách vở, quà tặng cho học sinh vùng khó khăn; mô hình lớp học giúp nhiều học sinh tiến bộ, tham gia đội tuyển học sinh giỏi và tiếp tục học tại những trường đại học uy tín.

• Hoạt động giáo dục và xã hội lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần vượt khó, truyền cảm hứng học tập cho trẻ em, thanh niên và người khuyết tật; tham gia nhiều tọa đàm, hội thảo với vai trò diễn giả, khách mời.

• Lớp học và câu chuyện cá nhân được nhiều cơ quan báo chí, truyền hình ghi nhận; được lựa chọn là một trong 100 nhân vật tiêu biểu chương trình “Việc tử tế”, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao năm 2025.

• Nhận nhiều giải thưởng, bằng khen tiêu biểu giai đoạn 2024–2025 như Human Act Prize (dự án truyền cảm hứng), Giải thưởng “Bền Đam Mê”, bằng khen về khuyến học, phát triển tổ chức Hội, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động người khuyết tật.

Thanh Huyền
#Hoạt động xã hội và cộng đồng #Giáo dục miễn phí và hỗ trợ học sinh #Hỗ trợ người khuyết tật #Phong trào đọc sách và khuyến học #Hình mẫu truyền cảm hứng và vượt khó #Các giải thưởng và vinh danh xã hội #Chương trình học bổng và quỹ từ thiện #Ngọc Tâm Thủy Tinh #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục