Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Tấn Lộc

Họ tên: Nguyễn Tấn Lộc Ngày sinh: 26/6/2003 Dân tộc: Kinh Đơn vị: KV Thới Lợi, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ Đơn vị giới thiệu: Cần Thơ

Thành tích/Khen thưởng:

• Tổ chức hoạt động “Bếp ăn sẻ chia” mỗi tháng 4 lần; từ đầu năm 2025 đã thực hiện 28 lần, trao hơn 5.200 suất cơm chay cho người dân khó khăn tại quận Ô Môn (cũ) và quận Bình Thuỷ (cũ), tổng kim ngạch hơn 60 triệu đồng.

• Tổ chức chương trình “Tết Ấm No” lần 3, trao 20 suất quà cho người vô gia cư, tổng kim ngạch hơn 6 triệu đồng, thu hút hơn 20 lượt thanh niên tham gia.

• Tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” cùng CLB Cỏ bốn lá trao quà cho người dân, học sinh và chiến sĩ biên phòng tại phường Tịnh Biên, An Giang, tổng kim ngạch hơn 27 triệu đồng, thu hút hơn 35 lượt thanh niên tham gia.

• Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày làm việc tốt 2025”, trao hơn 15 suất quà cho gia đình có nạn nhân chất độc da cam, tổng kim ngạch hơn 4,5 triệu đồng.

• Tổ chức hoạt động “San sẻ yêu thương”, trao 20 suất quà cho hộ khó khăn tại khu vực Thới Lợi, tổng kim ngạch hơn 6 triệu đồng.

• Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” lần 4, trao 120 suất quà cho thiếu nhi, tổng kim ngạch hơn 10 triệu đồng, thu hút hơn 40 lượt tình nguyện viên.

• Duy trì mô hình “Bếp ăn sẻ chia” định kỳ vào các ngày 14–15 và 29–30 âm lịch, mỗi lần trao hơn 200 suất cơm chay cho người dân khó khăn.

• Các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm, học bổng góp phần giảm khó khăn kinh tế cho hộ gia đình và tạo điều kiện ổn định đời sống.

• Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy giá trị “lá lành đùm lá rách”, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng và xây dựng môi trường xã hội nhân văn.

• Truyền cảm hứng cho học sinh, người dân và thanh niên tham gia hoạt động thiện nguyện; tạo động lực để lực lượng tình nguyện duy trì hoạt động xã hội bền vững.