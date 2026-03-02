Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Tấn Lộc

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

untitled.png

Họ tên: Nguyễn Tấn Lộc

Ngày sinh: 26/6/2003

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: KV Thới Lợi, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ

Đơn vị giới thiệu: Cần Thơ

Thành tích/Khen thưởng:

• Tổ chức hoạt động “Bếp ăn sẻ chia” mỗi tháng 4 lần; từ đầu năm 2025 đã thực hiện 28 lần, trao hơn 5.200 suất cơm chay cho người dân khó khăn tại quận Ô Môn (cũ) và quận Bình Thuỷ (cũ), tổng kim ngạch hơn 60 triệu đồng.

• Tổ chức chương trình “Tết Ấm No” lần 3, trao 20 suất quà cho người vô gia cư, tổng kim ngạch hơn 6 triệu đồng, thu hút hơn 20 lượt thanh niên tham gia.

• Tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” cùng CLB Cỏ bốn lá trao quà cho người dân, học sinh và chiến sĩ biên phòng tại phường Tịnh Biên, An Giang, tổng kim ngạch hơn 27 triệu đồng, thu hút hơn 35 lượt thanh niên tham gia.

• Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày làm việc tốt 2025”, trao hơn 15 suất quà cho gia đình có nạn nhân chất độc da cam, tổng kim ngạch hơn 4,5 triệu đồng.

• Tổ chức hoạt động “San sẻ yêu thương”, trao 20 suất quà cho hộ khó khăn tại khu vực Thới Lợi, tổng kim ngạch hơn 6 triệu đồng.

• Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” lần 4, trao 120 suất quà cho thiếu nhi, tổng kim ngạch hơn 10 triệu đồng, thu hút hơn 40 lượt tình nguyện viên.

• Duy trì mô hình “Bếp ăn sẻ chia” định kỳ vào các ngày 14–15 và 29–30 âm lịch, mỗi lần trao hơn 200 suất cơm chay cho người dân khó khăn.

• Các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm, học bổng góp phần giảm khó khăn kinh tế cho hộ gia đình và tạo điều kiện ổn định đời sống.

• Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy giá trị “lá lành đùm lá rách”, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng và xây dựng môi trường xã hội nhân văn.

• Truyền cảm hứng cho học sinh, người dân và thanh niên tham gia hoạt động thiện nguyện; tạo động lực để lực lượng tình nguyện duy trì hoạt động xã hội bền vững.

Thanh Huyền
#Giải thưởng #Nguyễn Tấn Lộc #hoạt động xã hội #thiện nguyện #Cần Thơ #trách nhiệm cộng đồng #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục