Đâm chết người rủ ‘vợ hờ' của mình đi khách sạn

Tân Châu
TPO - Trần T. rủ chị Lê Kim M. (người sống chung như vợ chồng với Cường) đi khách sạn, sau đó chị M. kể lại cho Cường nghe thì xảy ra mâu thuẫn khiến Cường đâm T. tử vong.

Hôm nay (14/11), HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Trần Văn Cường (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 16 năm tù và Nguyễn Văn Tân (26 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TPHCM) 14 năm tù, cùng về tội “Giết người”.

z7222663147756-3523ef0bf4e5f7bfca1732b927c42b72.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 14/11.

Theo cáo trạng, giữa Trần Văn Cường và Trần T. có mâu thuẫn với nhau do trước đó Trần T. có nhắn tin với chị Lê Kim M. (sống chung như vợ chồng với Cường) về nội dung yêu đương và gạ gẫm rủ đi khách sạn. Chị M. kể lại cho Cường và Nguyễn Văn Tân (cùng làm chung với Cường) nghe sự việc trên nên Cường và Tân bực tức Trần T..

Khoảng 10h10 ngày 1/9/2024, Cường rủ Tân cùng 2 người bạn đến nhà trọ của Cường tại xã Bình Chánh, TPHCM để tổ chức ăn uống.

Khoảng 11h20 phút cùng ngày, Trần T. gọi điện thoại cho Tân nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi, Trần T. thách thức đánh nhau với cả nhóm của Cường, Tân. Do biết Trần T. cũng đã say nên Tân tắt máy, khoảng 10 phút sau Trần T. tiếp tục gọi cho Tân báo đã qua tới gần nhà Cường, yêu cầu Tân ra nói chuyện. Nghe vậy, Cường có can ngăn Tân không nên ra nhưng Tân vẫn đi thì Cường đi theo.

Tân và Cường đi bộ ra đến bãi đất trống thì thấy Trần T. điều khiển xe mô tô đến. Tại đây, Trần T. và Tân dùng cây đánh nhau. Cường cũng nhặt khúc cây ven đường lao vào đánh Trần T.

Biết mình yếu thế hơn nên Trần T. chạy lại chỗ xe máy của mình và lấy con dao Thái Lan cất ở trên baga xe, đi đến chỗ của Cường. Lúc này Cường tước được con dao trên tay của Trần T. rồi đâm 1 nhát trúng vào phần lưng bên phải khiến Trần T. ngã khụy xuống đất tử vong.

Tân Châu
