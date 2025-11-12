Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Điều tra vụ nhập lậu hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng về cảng Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chi cục Hải quan khu vực III vừa chuyển hồ sơ, tang vật sang Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền vụ nhập khẩu hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng từ nước ngoài về cảng ở Hải Phòng.

Chi cục Hải quan khu vực III vừa bàn giao hồ sơ, tang vật vụ hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng nhập lậu về cảng Hải Phòng cho Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Chi cục Hải quan khu vực III phát hiện lô hàng của Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam (trụ sở tại Bắc Giang) đóng trong container có nguồn gốc từ Malaysia nhập về có dấu hiệu vi phạm.

64902994-6a92-4345-bc46-065df84e8ce5.jpg
Lực lượng liên ngành kiểm tra container chứa hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng.

Lô hàng đóng trong container số IAAU2737310 khai báo làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 107251101051/E21 tại Hải quan Bắc Giang. Hàng hóa khai báo là đồng phế liệu nhiều hình dạng khác nhau đã được loại bỏ tạp chất, không lẫn chất thải nguy hại. Lô hàng này được chứa trong 16 bao, tổng trọng lượng hơn 25 tấn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6-7/2025, Chi cục Hải quan khu vực III đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng kiểm tra toàn bộ lô hàng nhập khẩu nêu trên.

62b8087d-a999-4ae6-9c6a-4a299acabe07.jpg
214eb28c-42f1-4991-9bc2-b356c3b6db0e.jpg
a80dc9b9-c673-4cc9-89e5-7f6be5f9e834.jpg
Lực lượng liên ngành kiểm tra, thu giữ tang vật trong vụ việc.

Kết quả kiểm tra, kết luận từ Viện khoa học hình sự thể hiện, lô hàng này phần lớn là vỏ đạn quân dụng có nhiều kích cỡ khác nhau, gồm 16 bao chứa tổng trọng lượng hơn 25 tấn. Trong đó, có một số viên đạn còn sử dụng để bắn được, được xác định là vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định, Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam đã vi phạm quy định nhập khẩu vào Việt Nam hàng hoá cấm nhập khẩu, quy định tại Nghị định 128 của Chính Phủ và Thông tư số 173 công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc Phòng.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Buôn lậu #nhập lậu #vũ khí quân dụng

Xem thêm

Cùng chuyên mục