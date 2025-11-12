Điều tra vụ nhập lậu hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng về cảng Hải Phòng

TPO - Chi cục Hải quan khu vực III vừa chuyển hồ sơ, tang vật sang Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền vụ nhập khẩu hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng từ nước ngoài về cảng ở Hải Phòng.

Chi cục Hải quan khu vực III vừa bàn giao hồ sơ, tang vật vụ hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng nhập lậu về cảng Hải Phòng cho Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Chi cục Hải quan khu vực III phát hiện lô hàng của Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam (trụ sở tại Bắc Giang) đóng trong container có nguồn gốc từ Malaysia nhập về có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng liên ngành kiểm tra container chứa hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng.

Lô hàng đóng trong container số IAAU2737310 khai báo làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 107251101051/E21 tại Hải quan Bắc Giang. Hàng hóa khai báo là đồng phế liệu nhiều hình dạng khác nhau đã được loại bỏ tạp chất, không lẫn chất thải nguy hại. Lô hàng này được chứa trong 16 bao, tổng trọng lượng hơn 25 tấn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6-7/2025, Chi cục Hải quan khu vực III đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng kiểm tra toàn bộ lô hàng nhập khẩu nêu trên.

Lực lượng liên ngành kiểm tra, thu giữ tang vật trong vụ việc.

Kết quả kiểm tra, kết luận từ Viện khoa học hình sự thể hiện, lô hàng này phần lớn là vỏ đạn quân dụng có nhiều kích cỡ khác nhau, gồm 16 bao chứa tổng trọng lượng hơn 25 tấn. Trong đó, có một số viên đạn còn sử dụng để bắn được, được xác định là vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định, Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam đã vi phạm quy định nhập khẩu vào Việt Nam hàng hoá cấm nhập khẩu, quy định tại Nghị định 128 của Chính Phủ và Thông tư số 173 công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc Phòng.