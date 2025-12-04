Nông dân Khánh Hòa mất trắng vụ Tết sau mưa lũ lịch sử

TPO - Sau lũ, những vườn hoa cúc ở Khánh Hòa chỉ còn bãi đất ngổn ngang. Nông dân mất trắng vốn liếng, đứng trước nguy cơ không có nguồn thu trong mùa Tết 2026.

Vườn hoa cúc của nông dân Khánh Hòa bị nước lũ nhấn chìm.

Mưa lũ lịch sử tại Khánh Hòa đã khiến nhiều khu vực ngập sâu, làm thủ phủ hoa cúc Tết Ninh Giang (phường Hòa Thắng) thất thủ. Nước lớn tràn vào gây hư hại nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều diện tích trồng hoa của bà con, đẩy nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng vụ Tết.

Hoa cúc Tết của một hộ dân thôn Phong Phú 1, phường Hòa Thắng bị thiệt hại do lũ.

Tại tổ dân phố Phong Phú 1, anh em ông Đoàn Trúc Hưng thuê đất trồng gần 1.000 chậu hoa cúc pha lê và đại đóa chuẩn bị cho vụ Tết. Thế nhưng, trận lũ vừa qua đã khiến vườn hoa ngập sâu gần 1m. Nước dâng quá nhanh, gia đình ông Hưng chỉ kịp gửi nhờ hàng xóm một ít chậu, số khác kê cao nhưng vẫn bị ngâm trong nước suốt 4–5 ngày. Kết quả, hơn 500 chậu hoa bị chết, phần còn lại dù đã dùng nhiều biện pháp để cứu nhưng hiện đã vàng lá, nhiễm bệnh, khó hồi phục.

“Chăm sóc, đầu tư giống, phân bón và công sức từ hồi tháng 6 đến nay, giờ coi như mất trắng. Thiệt hại sơ bộ hơn 30 triệu đồng, chưa kể công lao động", ông Hưng ngậm ngùi. Ông Hưng cho biết đã đề xuất chính quyền hỗ trợ và phải chờ cán bộ xuống kiểm đếm xong thì mới dọn dẹp sạch sẽ được.

Ông Đoàn Trúc Hưng thất thần nhìn vườn cúc héo.

Theo anh Hưng, những chậu cúc này không thể cữu vãn được.

Những khu vực trồng hoa khác như: Tổ dân phố Phú Thạnh, đầu tổ dân phố Phú Thứ, và tổ dân phố Phong Phú 2 cũng đều bị ngập. Anh Nguyễn Phú Tiên (trú tổ dân phố Phú Thạnh) không khỏi buồn bã trước vườn hoa cúc giờ chỉ còn là bãi đất ngổn ngang.

Trước đó, anh đã bỏ ra gần 50 triệu đồng đầu tư giống, phân bón và công chăm sóc cho khoảng 500 chậu hoa, chuẩn bị bước vào giai đoạn đóng nụ. Thế nhưng, trận lũ vừa qua khiến vườn hoa bị ngập sâu nhiều ngày, toàn bộ số chậu đều hư hỏng, không thể cứu vãn. “Ở khu vực này nhiều nhà đều bị mất trắng như vậy. Thiên tai đến thì mình đành chịu chứ biết làm thế nào", anh Tiên nghẹn lời.

Hơn 10.000 chậu cúc của gia đình ông Trần Văn Trực chỉ còn lại cây chết khô, đổ ngổn ngang.

Thiệt hại nặng nhất là gia đình ông Trần Văn Trực (trú xã Vạn Ninh) trồng tới hơn 11.000 chậu hoa cúc. Vừa qua, khu vực vườn của ông nước dâng cao gần 2m, nhấn chìm hơn 10.000 chậu, chỉ còn vớt vát được vài trăm chậu.

“Gia đình tôi trồng cúc được gần 15 năm nay rồi. Cả năm chỉ trông vào vụ hoa Tết, giờ coi như trắng tay. Vốn liếng vay mượn, công sức bỏ ra đều mất hết. Tôi chỉ mong chính quyền hỗ trợ phần nào để bà con nông dân chúng tôi bớt khổ", ông Trực thở dài.

Khu vực vườn cúc của ông Trực ngập gần 2m trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, phường Hòa Thắng đã có thông báo để người dân kê khai thiệt hại. Lãnh đạo UBND phường cho biết, phường đang khẩn trương rà soát, xác minh để có báo cáo đề xuất lên cấp trên nhằm có những hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Luyện - Trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Ninh, cho biết xã đã tiến hành rà soát thiệt hại không chỉ đối với hoa cúc mà còn cả hoa màu, lúa, chăn nuôi và thủy sản. Địa phương đã có báo cáo gửi lên Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa và đang chờ thẩm định.