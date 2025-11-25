Tan hoang thủ phủ rau Lâm Đồng

TPO - Mưa lũ bất ngờ nhấn chìm "thủ phủ rau" Lâm Đồng ở xã Ka Đô, cuốn trôi hàng trăm héc-ta rau màu, để lại cảnh hoang tàn và nỗi xót xa của người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 24/11, mực nước trên sông Đa Nhim đã rút, để lại cảnh tượng hoang tàn ở "thủ phủ rau" Lâm Đồng - xã Ka Đô.
Trước đó, chỉ trong vài giờ, trận lũ bất ngờ trên sông Đa Nhim rạng sáng 20/11 đã cuốn trôi thành quả lao động của hàng trăm hộ dân tại tại xã Ka Đô.
Lối vào làng rau thôn Tân Lập (xã Ka Đô) ngập tràn rác sau lũ.
Những mái nhà kính, nhà lưới bạc tỷ bỗng chốc biến thành rác và sắt vụn.
Những cánh đồng rau màu xanh mướt chỉ còn lại bùn đất và rác.
Nhà lồng, nhà kính còn lại béc tưới phun sương.
Ông Lê Văn Thắng vừa dọn lưới vườn rau tan hoang vừa nghẹn ngào: "Nhà kính 3,5 sào bị lũ cuốn trôi, ước tính mất khoảng 200 triệu đồng, còn hoa màu thì chưa biết tính sao… nhìn vườn tan tác mà lòng tôi nặng trĩu".
Ông Nguyễn Hữu Chi - Chủ tịch UBND xã Ka Đô - cho biết, những ngày mưa lũ qua đã làm thiệt hại hơn 500ha diện tích hoa màu của người dân. Trước mắt, chính quyền huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng các công cụ, vật dụng cần thiết để giúp người dân khắc phục hậu quả ban đầu.