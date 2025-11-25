Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Tan hoang thủ phủ rau Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Mưa lũ bất ngờ nhấn chìm "thủ phủ rau" Lâm Đồng ở xã Ka Đô, cuốn trôi hàng trăm héc-ta rau màu, để lại cảnh hoang tàn và nỗi xót xa của người dân.

'Thủ phủ rau' Lâm Đồng tan hoang sau lũ quét kinh hoàng.
tp-1.jpg
tp-5-2.jpg
tp-2.jpg
tp-22.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 24/11, mực nước trên sông Đa Nhim đã rút, để lại cảnh tượng hoang tàn ở "thủ phủ rau" Lâm Đồng - xã Ka Đô.
tp-11-2.jpg
tp-15-2.jpg
tp-19-2.jpg
tp-29.jpg
Trước đó, chỉ trong vài giờ, trận lũ bất ngờ trên sông Đa Nhim rạng sáng 20/11 đã cuốn trôi thành quả lao động của hàng trăm hộ dân tại tại xã Ka Đô.
tp-4.jpg
tp-9-2.jpg
Lối vào làng rau thôn Tân Lập (xã Ka Đô) ngập tràn rác sau lũ.
tp-8-2.jpg
tp-6-2.jpg
tp-7-2.jpg
tp-20.jpg
Những mái nhà kính, nhà lưới bạc tỷ bỗng chốc biến thành rác và sắt vụn.
tp-39.jpg
tp-3.jpg
tp-42.jpg
tp-37.jpg
Những cánh đồng rau màu xanh mướt chỉ còn lại bùn đất và rác.
tp-23.jpg
Căn chòi nhỏ đứng trơ trọi giữa vườn rau tan tác sau lũ.
tp-40.jpg
Rau thơm chỉ còn thân cây bị bùn non bám.
tp-26.jpg
tp-13-2.jpg
tp-14.jpg
tp-27.jpg
Nhà lồng, nhà kính còn lại béc tưới phun sương.
tp-16-2.jpg
Chia sẻ với Tiền Phong, ông Bùi Văn Khê (trú thôn Tân Lập) nghẹn ngào cho biết: Lũ dữ﻿ làm thiệt hại 100% hoa màu của bà con Tân Lập. Gia đình ông thiệt hại 4 sào hoa màu, số vốn bỏ ra hàng chục triệu đồng. Giờ nhà ông mất trắng.
tp-24.jpg
Bà Bùi Thị Thu Phương (thôn Tân Lập) cho biết chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào dữ dội và tàn phá như lần này. Tranh thủ khi trời hửng nắng, bà ra đồng thu hoạch dọn rác.
tp-12-2.jpg
"Hơn 3 sào rau thơm bị lũ cuốn sạch, giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu… Biết làm sao hơn?", bà Phương nghẹn ngào nói.
tp-32.jpg
tp-31.jpg
tp-30.jpg
Ông Lê Văn Thắng vừa dọn lưới vườn rau tan hoang vừa nghẹn ngào: "Nhà kính 3,5 sào bị lũ cuốn trôi, ước tính mất khoảng 200 triệu đồng, còn hoa màu thì chưa biết tính sao… nhìn vườn tan tác mà lòng tôi nặng trĩu".
tp-10-2.jpg
Người dân vật lộn giữa núi rác trong nước để dọn dẹp.
tp-25.jpg
tp-33.jpg
tp-34.jpg
Ông Nguyễn Hữu Chi - Chủ tịch UBND xã Ka Đô - cho biết, những ngày mưa lũ qua đã làm thiệt hại hơn 500ha diện tích hoa màu của người dân. Trước mắt, chính quyền huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng các công cụ, vật dụng cần thiết để giúp người dân khắc phục hậu quả ban đầu.
Thái Lâm
#Lâm Đồng #lũ lụt #rau màu #thiệt hại #trắng tay #mưa lũ #thủ phủ rau Lâm Đồng

