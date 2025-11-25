Tan hoang thủ phủ rau Lâm Đồng

TPO - Mưa lũ bất ngờ nhấn chìm "thủ phủ rau" Lâm Đồng ở xã Ka Đô, cuốn trôi hàng trăm héc-ta rau màu, để lại cảnh hoang tàn và nỗi xót xa của người dân.