Bão số 13 'thổi bay' hơn 172 tỷ đồng của người dân thủ phủ tôm hùm

TPO - Chỉ sau một đêm bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, người dân “thủ phủ” nuôi tôm hùm đã gánh thiệt hại hơn 172 tỷ đồng – con số chiếm phần lớn tổng thiệt hại trên toàn phường Sông Cầu.

Ngày 10/11, ông Võ Ngọc Thạch – Chủ tịch UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk) cho biết, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi. Cơn bão đi qua để lại tổn thất nặng nề, đặc biệt đối với ngành nuôi trồng thủy sản – nguồn sinh kế chủ lực của địa phương.

Tàu thuyền bị đánh hỏng sau bão số 13.

Theo thống kê, phường Sông Cầu có gần 93.000 lồng bè của khoảng 2.000 hộ nuôi. Tổng thiệt hại về thủy sản tính đến 10h ngày 10/11 ước gần 172,5 tỷ đồng.

Trong đó, 164 ha ao đìa và hồ nuôi bị hư hỏng hơn 24 tỷ đồng; gần 74.700m² lồng bè bị cuốn trôi hoặc phá hủy gây thiệt hại khoảng 133 tỷ đồng; phương tiện khai thác và ngư cụ bị hư hỏng khoảng 15 tỷ đồng.

Hàng trăm hộ nuôi tôm hùm xanh và các loại thủy sản khác rơi vào cảnh trắng tay, nhiều gia đình còn gánh nợ ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Sáu, ở thôn Phú Mỹ (phường Sông Cầu) chưa hết bàng hoàng nhìn lồng nuôi tan tác. Hơn 120 lồng tôm hùm xanh với hơn 2.000 con thương phẩm, phần bị cuốn trôi, phần rách lưới khiến tôm thất thoát, coi như mất trắng.

Bà nghẹn giọng cho biết, lẽ ra trung tuần tháng 11 này gia đình sẽ xuất bán, tất toán khoản vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng, nhưng bão ập đến đã cuốn đi tất cả. “Thiệt hại chưa thể thống kê hết, nhưng gia đình dự tính mất phân nửa số tôm. Chỉ còn 5 – 7 ngày nữa là xuất bán để trả nợ ngân hàng, giờ thì hết rồi. Chúng tôi chỉ mong ngân hàng giãn nợ, giảm lãi để có thể tái đầu tư, từng bước gượng dậy”, bà Sáu âu lo.

Người dân nuôi trồng thuỷ sản thiệt hại nặng sau khi cơn bão số 13 quét qua.

Ngay sau bão, UBND phường đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa lồng bè, trục vớt tàu thuyền, phân phát cứu trợ và bố trí nơi ở tạm cho các hộ bị sập, tốc mái. Chính quyền địa phương kiến nghị các ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất và hỗ trợ nguồn vốn mới để người dân sớm khôi phục sản xuất.