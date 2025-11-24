Nỗi đau xé lòng giữa lũ dữ: Vợ chồng trẻ mất cùng lúc hai con thơ ở Đắk Lắk

TPO - Trận lũ dữ quét qua buôn làng đã cướp đi hai đứa trẻ trong cùng một gia đình ở xã Tuy An Đông, Đắk Lắk. Trong căn nhà nhỏ ngập mùi nhang khói, người mẹ kiệt sức ôm tấm chăn nhỏ tìm kiếm hơi ấm của con, người cha lặng người, không thể nói nên lời.

Những ngày qua, xã Tuy An Đông chìm trong tang thương do mưa lũ. Nhiều gia đình bị cô lập, tài sản hư hỏng, cuộc sống đảo lộn. Trong cơn lũ dữ, đôi vợ chồng công nhân Nguyễn Duy Thanh và Lê Thị Trà My mất cả hai con (một bé học lớp 7, một bé lớp 1) vào chiều 19/11.

Người mẹ kiệt sức ôm nỗi đau mất con, người cha lặng người, không thể nói nên lời.

Bà Lê Thị Kim Quang – bà ngoại hai cháu – kể lại: Chiều 19/11, nước lũ dâng nhanh khiến gia đình phải di chuyển khẩn cấp bằng ghe. Người thân chở hai cháu đi trước, ông bà ngoại theo sau. Trong lúc di chuyển, ghe bị lật và nước xiết cuốn trôi hai đứa trẻ. Đến ngày 21/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai cháu cách nhà khoảng 500m, nằm sát nhau trong bụi tre bên bờ nước.

Nhận được tin dữ, vợ chồng anh Thanh, chị My tức tốc từ TP Hồ Chí Minh trở về. Họ ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn. Chị Trà My ôm tấm chăn nhỏ nằm bên bàn thờ con, mắt sưng húp, không nói nên lời. Anh Thanh dường như đã cạn nước mắt, chỉ còn nỗi trống rỗng xót xa. Ông bà ngoại gắng gượng lo nhang khói cho các cháu, trong khi bà con hàng xóm và chính quyền địa phương hỗ trợ lo hậu sự.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, thắp nhang, chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Ngày 24/11, trong chuyến thăm bà con vùng lũ xã Tuy An Đông, ông Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, đã thắp nhang và động viên gia đình vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Theo bà Đặng Thị Hồng Nga – Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Đông, sự sẻ chia kịp thời từ cộng đồng, Mặt trận và lực lượng cứu hộ là điểm tựa tinh thần giúp người dân vượt qua thiệt hại.

Một căn nhà bị đổ, hư hỏng sau lũ.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Theo đó, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ đối với các hộ còn lại. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh) và Quỹ cứu trợ tỉnh - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong đó ngân sách Nhà nước 250 tỉ đồng, phần còn lại từ Quỹ cứu trợ tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các địa phương tổng hợp số liệu các hộ dân bị ngập lụt và thiệt hại, gửi Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài chính để làm cơ sở tham mưu hỗ trợ. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát, tiêu cực.