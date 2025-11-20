Vựa hoa lớn nhất xứ Huế nguy cơ ‘mất Tết’

TPO - Bốn đợt mưa lũ kéo dài đã gây tổn thất nặng nề cho người chuyên canh hoa tại phường Dương Nỗ - nơi được xem là vựa hoa lớn nhất TP Huế, chuyên cung cấp hoa tươi hằng ngày và là vùng chủ lực cho thị trường hoa Tết Nguyên đán.