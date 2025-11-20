Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vựa hoa lớn nhất xứ Huế nguy cơ ‘mất Tết’

Ngọc Văn - Thế Nghĩa

TPO - Bốn đợt mưa lũ kéo dài đã gây tổn thất nặng nề cho người chuyên canh hoa tại phường Dương Nỗ - nơi được xem là vựa hoa lớn nhất TP Huế, chuyên cung cấp hoa tươi hằng ngày và là vùng chủ lực cho thị trường hoa Tết Nguyên đán.

VIDEO: Nông dân vựa hoa lớn nhất Huế lo nguy cơ ‘mất Tết’.﻿
tp-1-hoa-tet-duong-no-mat-trang.jpg
Ghi nhận của PV, sau mấy lần nước lũ rút đi﻿, những gì còn sót lại trên đồng hoa xã Phú Mậu cũ (nay là phường Dương Nỗ, TP Huế) bây giờ chỉ còn là bùn non, rác và những thân cây hoa, rau màu thối héo, gãy đổ, trôi nổi, xác xơ.
tp-2-hoa-tet-duong-no-mat-trang.jpg
Những nơi ngập nhẹ, nhiều luống hoa đơm nụ, gần đến kỳ thu hoạch đã không trụ được qua những ngày lụt kéo dài, dần chết khô, buộc người dân phải nhổ bỏ﻿ để kịp làm đất gieo trồng vụ hoa mới, xen thêm rau màu để “lấy ngắn nuôi dài”. Tuy nhiên, bao công sức khôi phục sản xuất của người trồng hoa Dương Nỗ lại trở thành công cốc,﻿ sau khi xuất hiện trận lụt thứ tư vào giữa tháng 11.
tp-3-hoa-tet-duong-no-mat-trang.jpg
Ở tổ dân phố (TDP) Thanh Vinh - vùng trồng hoa lớn nhất phường, nhiều diện tích hoa cúc, thược dược, vạn thọ… ngập trong bùn quánh. Những luống hoa được chăm chút ròng rã suốt 3 tháng chuẩn bị cho vụ Tết giờ chỉ còn lại những khoảnh đất nhão. Những thân hoa thối còn sót lại lác đác trên đồng ruộng ngập đầy bùn, rác﻿, khiến nhiều người khó hình dung chỉ khoảng một tháng trước, đây là nơi từng ngập tràn sắc hoa, cây lá tươi tốt. Giờ đây, từng đống cây hoa khô thối được gom lại để đưa ra khỏi ruộng.
tp-4-hoa-tet-duong-no-mat-trang.jpg
Đứng giữa khu ruộng bị mưa lũ nhiều lần tàn phá,﻿ ông Phùng Thành (TDP Thanh Vinh) bần thần nhổ từng gốc hoa, kiểm tra xem còn thứ gì có thể giữ lại được. Dịp cuối năm, gia đình ông trồng hơn 1.000 m2 hoa, coi đây là vụ quan trọng nhất trong năm. Nhưng do nước lũ lên quá nhanh, nước ngập dài ngày khiến gia đình ông đành chấp nhận mất trắng.
tp-5-hoa-tet-duong-no-mat-trang.jpg
“Hoa trôi, ngập và chết sạch hết rồi. Tính sơ bộ thiệt hại do mấy đợt mưa lũ kéo dài này đã lên đến hàng chục triệu đồng đối với mỗi hộ chuyên trồng hoa của phường. Chưa kể, đồ đạc trong nhà bị ngâm nước hư hỏng, gà vịt trôi mất﻿. Buồn nhất là mỗi lần ra thăm ruộng hoa, nơi đây giờ chỉ còn là một vùng phủ dày bùn đất, xác xơ. Nhìn mà không biết nói gì nữa”, ông Thành buồn bã nói, tay nhặt nhạnh những cây hoa đã héo khô để vứt đi.
tp-6-hoa-tet-duong-no-mat-trang-2.jpg
tp-6-hoa-tet-duong-no-mat-trang-1.jpg
Cách cánh đồng Thanh Vinh vài cây số, làng hoa Tiên Nộn cũng trong tình trạng tương tự. Bốn trận lụt nối tiếp nhau biến vùng đất trồng hoa mỡ màng ngày nào thành cánh đồng hoang, tất cả nhuốm bùn, thiếu đi hình ảnh của sự sống.
tp-7-hoa-tet-duong-no-mat-trang.jpg
Ông Phan Văn Hy - Tổ trưởng kiêm Phó bí thư Chi bộ TDP Tiên Nộn, cho biết nước ngập sâu, ngâm nhiều ngày khiến hoa bị úng thối hàng loạt﻿. Những cây còn sống sót sau lũ, khi nắng lên lại héo vàng vì bộ rễ đã hỏng. “Cả tổ dân phố năm nào cũng trông vào vụ hoa Tết này, nhưng năm nay coi như không còn gì. Lũ lụt chà đi xát lại nhiều lần, nông dân rất khó khăn để gượng dậy”, ông Hy cho biết.
dsc3399.jpg
Trong khu vườn hơn 2.000 m2 tại Tiên Nộn, anh Nguyễn Văn Duẩn cố gắng tỉa bỏ những thân nhánh cây hoa thối﻿, bón phân kích lại rễ để cứu những cây sót lại. Anh Duẩn chẳng còn hy vọng nhiều về những gì còn sót lại tại vườn hoa khi nhìn vào màu lá đã thay đổi bất thường, còn phần gốc lại mềm úa. “Ai cũng muốn gắng gượng vượt qua khó khăn, nhưng lũ lụt tái diễn nhiều lần, nhà vườn nào ở đây giờ cũng hư hại như vậy cả”, anh Duẩn nói.
tp-9-hoa-tet-duong-no-mat-trang-2.jpg
tp-9-hoa-tet-duong-no-mat-trang-3.jpg
tp-9-hoa-tet-duong-no-mat-trang-4.jpg
tp-9-hoa-tet-duong-no-mat-trang-1.jpg
Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Dương Nỗ, toàn địa bàn có 53,88 ha hoa màu bị ảnh hưởng; hơn 3.000 chậu hoa cúc và 6,2 ha hoa trồng trên ruộng bị thiệt hại nặng. Ngoài ra là những thiệt hại về nuôi trồng thủy sản, với 12 ha mặt nước, 14 lồng cá, 2 hồ cá và 1 hồ nuôi ốc bươu đen đều chịu tác động nghiêm trọng.
tp-9-1-hoa-tet-duong-no-mat-trang-1.jpg
tp-9-1-hoa-tet-duong-no-mat-trang-2.jpg
Những ngày này, nước lụt rút đi, người dân trở lại ruộng hoa chỉ để làm những việc không ai mong muốn khi phải ngậm ngùi thu gom, nhổ bỏ, dọn dẹp những đám hoa còn sót lại sau lũ. Người trồng hoa Dương Nỗ vẫn tìm cách để làm lại từ đầu và hy vọng có thể chạy đua với thời gian sau cơn lũ thứ tư. Họ mong trời dừng mưa lụt để có thể vớt vát những gì đã mất trắng bằng một vụ hoa Tết mới, dù muộn.
tp-9-2-2.jpg
tp-9-2-4.jpg
tp-9-2-1.jpg
tp-9-2-3.jpg
Theo ông Võ Văn Thịnh - Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, địa phương đã rà soát thiệt hại và tổng hợp danh sách các hộ trồng hoa bị ảnh hưởng nặng. Phường sẽ xem xét, đề ra phương án phù hợp khi thời tiết diễn biến thuận lợi trở lại để người dân có điều kiện khôi phục canh tác, nhất là đối với các hộ mất trắng vụ hoa Tết, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại sản xuất.
Ngọc Văn - Thế Nghĩa
