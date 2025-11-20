Vựa hoa lớn nhất xứ Huế nguy cơ ‘mất Tết’

TPO - Bốn đợt mưa lũ kéo dài đã gây tổn thất nặng nề cho người chuyên canh hoa tại phường Dương Nỗ - nơi được xem là vựa hoa lớn nhất TP Huế, chuyên cung cấp hoa tươi hằng ngày và là vùng chủ lực cho thị trường hoa Tết Nguyên đán.
Cách cánh đồng Thanh Vinh vài cây số, làng hoa Tiên Nộn cũng trong tình trạng tương tự. Bốn trận lụt nối tiếp nhau biến vùng đất trồng hoa mỡ màng ngày nào thành cánh đồng hoang, tất cả nhuốm bùn, thiếu đi hình ảnh của sự sống.
Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Dương Nỗ, toàn địa bàn có 53,88 ha hoa màu bị ảnh hưởng; hơn 3.000 chậu hoa cúc và 6,2 ha hoa trồng trên ruộng bị thiệt hại nặng. Ngoài ra là những thiệt hại về nuôi trồng thủy sản, với 12 ha mặt nước, 14 lồng cá, 2 hồ cá và 1 hồ nuôi ốc bươu đen đều chịu tác động nghiêm trọng.
Những ngày này, nước lụt rút đi, người dân trở lại ruộng hoa chỉ để làm những việc không ai mong muốn khi phải ngậm ngùi thu gom, nhổ bỏ, dọn dẹp những đám hoa còn sót lại sau lũ. Người trồng hoa Dương Nỗ vẫn tìm cách để làm lại từ đầu và hy vọng có thể chạy đua với thời gian sau cơn lũ thứ tư. Họ mong trời dừng mưa lụt để có thể vớt vát những gì đã mất trắng bằng một vụ hoa Tết mới, dù muộn.
Theo ông Võ Văn Thịnh - Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, địa phương đã rà soát thiệt hại và tổng hợp danh sách các hộ trồng hoa bị ảnh hưởng nặng. Phường sẽ xem xét, đề ra phương án phù hợp khi thời tiết diễn biến thuận lợi trở lại để người dân có điều kiện khôi phục canh tác, nhất là đối với các hộ mất trắng vụ hoa Tết, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại sản xuất.