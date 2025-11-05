Mưa lũ ở Quảng Ngãi khiến 11 người thương vong, thiệt hại trên 1.900 tỷ đồng

TPO - Trong đợt mưa lũ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua đã khiến tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có 4 người chết, 7 người bị thương, ước tính trên 1.900 tỷ đồng.

Ngày 5/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo số 8 về tình hình triển khai công tác ứng phó mưa, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 25/10 đến 2/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Thời điểm cao điểm nhất, lượng mưa đo được lên đến 1.764 mm. Mưa lớn làm lũ trên các sông ở Quảng Ngãi dâng cao, gây ngập úng diện rộng nhiều khu dân cư, khiến 5.448 nhà ở bị ngập, 27 căn nhà bị sập đổ, 97 căn nhà bị hư hỏng…

Thống kê thiệt hại ban đầu, toàn tỉnh có 7 người bị thương, 2 người mất tích và 4 người chết do mưa lũ gây ra. Ngoài ra, có 48 điểm trường bị thiệt hại, 2 trạm y tế hư hỏng, 281,8 ha lúa và 162,5 ha hoa màu bị hư hại, 541 ha đất bị sa bồi, thủy phá…

Mưa lũ còn khiến hàng loạt các công trình thủy lợi, các tuyến giao thông huyết mạch, đường tỉnh, đường giao thông xã hư hỏng, sạt lở, chia cắt. Thống kê sơ bộ, giá trị thiệt hại đến hiện tại ước tỉnh 1.924 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh 10.000 thùng mì ăn liền, 2 tấn lương khô. Hỗ trợ 100 cơ số thuốc y tế, 5 tấn chloramin B bột, 50.000 viên aquatabs. Hỗ trợ 1.920 tỷ đồng để tái thiết sau thiên tai như khắc phục sạt lở, hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng.

Hạ tầng giao thông thiệt hại rất nặng.

Trước đó, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng và 5.000 tấn gạo để khắc phục thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra.

Ngư dân hối hả đưa tàu vào bờ, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 5/11, tại cảng cá Tịnh Hòa, Sa Kỳ (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), hàng chục tàu cá công suất lớn, chủ yếu hành nghề lưới vây, lưới chụp, đã lần lượt cập bến từ sáng sớm. Ngư dân khẩn trương chằng néo tàu thuyền, gia cố dây buộc hai lớp và kiểm tra lại máy bơm nước để đề phòng sự cố khi bão đổ bộ.

Ông Lê Ngọc Thanh (58 tuổi, xã An Phú), chủ tàu cá QNg 92621 TS, công suất 450CV, cho biết, nghe dự báo cơn bão này rất mạnh và nguy hiểm, nên ông liền cho tàu quay về bờ tránh bão, sau khi ổn định việc neo đậu, các thuyền viên đều rời tàu, cắt toàn bộ nguồn điện để phòng nguy cơ chập cháy. Neo đậu trong khu vực này thì không sợ trôi dạt, đến khi bão tan rồi lại tiếp tục ra khơi.

Lực lượng BĐBP Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và chính quyền địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trên biển.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng; thường xuyên thông báo cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Hiện tất cả các phương tiện đều đã nhận được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão mạnh và mưa lũ sau bão, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu, ven biển, vùng trũng thấp; phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp mình bám địa bàn để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành tại chỗ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi được giao theo dõi chặt chẽ, dự báo kịp thời diễn biến của bão Kalmaegi, cung cấp thông tin nhanh, chính xác đến các cấp chính quyền và người dân. Các cơ quan báo chí trên địa bàn được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin bão để người dân chủ động phòng tránh.

Người dân Quảng Ngãi chằng chống nhà cửa, chủ động ứng phó với bão số 13.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&MT cùng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên về tình hình ứng phó và diễn biến bão đến Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT Quảng Ngãi), toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu cá với hàng chục nghìn lao động. Trong đó, 417 tàu với 4.753 lao động đang hoạt động ở các vùng biển; 6.005 tàu khác đã vào neo đậu an toàn tại bến. Tất cả phương tiện đều đã nhận được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão Kalmaegi để chủ động phòng tránh.