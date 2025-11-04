Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cảnh sát biển sẵn sàng ứng phó bão số 13

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang hướng vào Biển Đông, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ động kích hoạt các phương án ứng phó, huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều tàu, xuồng và phương tiện kỹ thuật sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn.

Tối 4/11, nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi) đang hướng vào Biển Đông, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện, cũng như sẵn sàng hỗ trợ ngư dân và người dân khi có tình huống khẩn cấp.

Ngay trong ngày 4/11, Bộ Tư lệnh Vùng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bão số 13, huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều tàu, xuồng và phương tiện kỹ thuật sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

dai-ta-nguyen-tran-dong-pho-tu-lenh-vung-csb-3-quan-triet-tr-ien-khai-nhiem-vu-cho-hai-doan-32-chuan-bi-ung-pho-voi-bao.jpg
Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai nhiệm vụ cho Hải đoàn 32 (tại Khánh Hòa) chuẩn bị ứng phó với bão. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng làm Trưởng đoàn, cùng các cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác phòng, chống bão.

Các đơn vị tập trung tổ chức di chuyển lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất đến nơi an toàn; cắt tỉa cây xanh, gia cố doanh trại, chằng buộc mái che, khung nhà; phòng chống tốc mái, sập đổ, ngập úng, lún sụt, hư hại công trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

2gia-co-trang-thiet-bi-tau-xuong.jpg
Công tác gia cố trang thiết bị, tàu xuồng được triển khai. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã duy trì thông suốt hệ thống thông tin liên lạc, các kênh, mạng theo phương án; thường xuyên cập nhật, thông báo diễn biến bão đến các đơn vị để kịp thời chỉ huy, điều hành lực lượng. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, bổ sung phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư và trang thiết bị để các tàu, xuồng sẵn sàng cơ động, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

3-cho-bao-cat-len-gia-co-mai-nha-o-nha-lam-viec.jpg
Cán bộ chiến sĩ cho bao cát lên gia cố mái nhà ở, nhà làm việc. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ven biển tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kêu gọi ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động vào khu vực trú tránh an toàn, tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông.

Đến 17h30 ngày 4/11, toàn bộ tàu, xuồng của các đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 đang làm nhiệm vụ trên biển đã được đưa về khu vực tránh trú, neo đậu an toàn. Các lực lượng được lệnh trực canh, trực thông tin 24/24, sử dụng thiết bị kỹ thuật để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Hữu Huy
#Cảnh sát biển 3 #bão số 13 #Kalmaegi #ứng phó bão #cứu hộ cứu nạn #Biển Đông #an toàn

