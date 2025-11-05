Đắk Lắk cho học sinh ven biển nghỉ học 2 ngày, Gia Lai bay thử drone ứng phó bão

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho học sinh tại khu vực ven biển nghỉ học 2 ngày để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 13 (Kalmaegi). Còn tại Gia Lai, Bộ CHQS tỉnh triển khai bay thử drone phục vụ ứng phó bão.

Tối 4/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa gửi văn bản về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão số 13 (Kalmaegi).

Theo đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông báo cho học sinh, sinh viên, trẻ mầm non nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11.

Việc nghỉ học được áp dụng tại các xã, phường ven biển như: Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ và một số địa bàn lân cận.

Người dân phường Hoà Hiệp, Đắk Lắk chuyển đá chặn trên mái nhà, phòng mưa bão.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động tổ chức dạy bù, đảm bảo tiến độ chương trình, đồng thời phối hợp với chính quyền và phụ huynh trong việc giữ liên lạc, quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong thời gian nghỉ học.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa, cơn bão số 13.

Cơn bão này được dự báo có cường độ rất mạnh, khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung - Nam Trung Bộ. Từ ngày 6 - 7/11, Đắk Lắk có thể chịu ảnh hưởng với gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và xuất hiện đợt mưa to đến rất to.

Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT Khánh Hòa cũng đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị giáo dục, yêu cầu chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh, các trường tuyệt đối không tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và mưa lũ, sẵn sàng cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp.

Các đơn vị phải rà soát, kiểm tra, củng cố trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng cao. Tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách giáo khoa cần được di dời đến nơi an toàn để giảm thiểu hư hại tối đa. Phân công lãnh đạo thường trực 24/24 giờ để chủ động xử lý tình huống, thường xuyên báo cáo nhanh về Sở để chỉ đạo kịp thời.

Trường Tiểu học Trường Sa được gia cố phòng chống bão.

Bay thử drone phục vụ ứng phó bão

Chiều 4/11, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và tổ chức bay thử 7 phương tiện bay không người lái (drone) để chuẩn bị sẵn sàng phục vụ công tác trinh sát, cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm cho nhân dân tại các khu vực bị chia cắt do mưa bão.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tiếp nhận và tiến hành bay thử. Ảnh: Đức Dũng.

Theo kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẽ huy động lực lượng, phương tiện và trang bị kỹ thuật đầy đủ, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Công tác hiệp đồng giữa Bộ CHQS tỉnh với các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bay không người lái trong và ngoài tỉnh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang bị.

Các drone được huy động để phục vụ ứng phó bão. Ảnh: Đức Dũng.

Trong giai đoạn đầu, Bộ CHQS tỉnh huy động 1 flycam trinh sát của đơn vị, 5 chiếc hiệp đồng với Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phục vụ quan sát, trinh sát; cùng 2 thiết bị bay không người lái Agras T-40 và Agras T-50 của Công ty TNHH Chuyển đổi số Đăng ký bay Việt Nam phục vụ vận chuyển, tiếp tế.

Các lực lượng, phương tiện hiện đang tập trung tại Bộ CHQS tỉnh, sẵn sàng cơ động khi có lệnh ứng phó bão, lụt. Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và phương tiện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.