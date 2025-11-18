Mưa lũ làm 9 người chết và 6 người mất tích, Khánh Hoà nặng nhất

TPO - Thống kê đến 17h30 chiều nay (18/11), mưa lũ đã khiến 15 người chết và mất tích. Khánh Hoà không phải là nơi có mưa lớn nhất nhưng đang chịu thiệt hại nặng nề nhất, cả về người và vật chất.

Hôm nay, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông tiếp tục gây mưa cho miền Trung, trọng tâm là Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà.

Một số trạm đo ghi nhận lượng mưa lớn như Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 271.9mm, Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 156.3mm, Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 125.2mm.

Trong tối và đêm 18/11, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 60- 130mm, có nơi trên 250mm. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nam Khánh Hoà đêm nay mưa từ 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo ngày mai đến ngày 20/11, mưa chỉ còn từ Huế đến Khánh Hoà, trong đó mưa lớn nhất ở Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hoà với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Huế và phía Nam Khánh Hòa trong hai ngày 19-20/11 mưa khoảng 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Đêm 20 và ngày 21/11, mưa tiếp tục ở Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Ngập lụt do mưa lớn tại Khánh Hoà.

Về lũ, trong đêm nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Kôn xuống dần và dao động từ báo động (BĐ) 2 - BĐ3, sông Đăkbla xuống dưới BĐ2. Trong ngày mai, lũ trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Kôn, sông Đăkbla lên lại và dao động ở mức BĐ2-BĐ3.

Tình trạng ngập lụt dự báo còn tiếp tục tại các vùng trũng thấp ở Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hoà.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h30 chiều nay, mưa lũ đã làm 9 người chết và 6 người mất tích. Khánh Hoà, nơi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng có số người thiệt mạng nhiều nhất (8 người), Huế có 1 trường hợp.

Trong số 6 người đang mất tích, có 3 người ở Đà Nẵng, 2 người ở Khánh Hoà và một trường hợp ở Quảng Trị. Ngoài ra, Khánh Hoà còn có 19 người bị thương.

Khánh Hoà cũng là địa phương có số nhà bị ngập nhiều nhất, tính đến 17h30 chiều nay với 9000 nhà, Huế có 7619 nhà đang bị ngập, Gia Lai có 987 nhà và Quảng Trị còn 99 nhà ngập.

Khánh Hoà cũng đang là địa phương có có thiệt hại lớn nhất về nông nghiệp với 7.951ha lúa hoa màu bị ngập, thiệt hại, Lâm Đồng có 360ha, Quảng Trị là 79ha.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hơn 6000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 5200 con, Quảng Trị 847 con. Giao thông vẫn đang bị chia cắt trên một số tuyến đường, hơn 72.000 hộ dân vẫn mất điện.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đây là thống kê sơ bộ, các địa phương vẫn đang tiếp tục cập nhật thiệt hại và khắc phục hậu quả mưa lũ.