Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Công an nhân dân dồn lực ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 18/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) Bộ Công an ban hành Công điện số 37 gửi Công an các đơn vị, địa phương, yêu cầu toàn lực lượng tập trung ứng phó và khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại Trung Bộ.

Rà soát toàn bộ mệnh lệnh, không để bị động

screen-shot-2025-11-18-at-145652.png
Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện số 37 được ban hành ngay sau Công điện số 219 ngày 17/11 của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho nhân dân và giữ vững an ninh trật tự tại vùng tâm lũ.

Công điện được gửi đến hàng loạt đơn vị nòng cốt của Bộ Công an, từ khối an ninh, cảnh sát, hậu cần, kỹ thuật đến lực lượng cơ động và các đơn vị chuyên trách như: Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Cục CSGT, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục Y tế, Cục Truyền thông CAND… cùng Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Công an các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng… được yêu cầu kích hoạt tối đa phương án ứng phó thiên tai.

Ban Chỉ huy PTDS/BCA yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát tất cả nhiệm vụ đã triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng chống thiên tai. Mọi chỉ đạo phải được thực hiện bao quát, hiệu quả, sát với đặc điểm từng địa phương, tuyệt đối tránh tình trạng chủ quan hoặc chậm trễ.

Công an các đơn vị được giao nhiệm vụ nắm chắc diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở, chủ động triển khai lực lượng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và an ninh trật tự cơ sở.

Bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh: Tiếp cận ngay các khu dân cư bị cô lập, kịp thời cứu nạn, cứu hộ; cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân; Hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ: vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống; Rà soát, sơ tán, di dời toàn bộ người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao: sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập sâu; Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, đặc biệt hộ có người mất, người bị thương, hoặc mất nhà cửa. Tinh thần chung: khẩn trương, quyết liệt, không để bị động bất ngờ.

Tổ chức nghiêm trực ban 24/24 giờ

321.jpg
Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Tư lệnh CSCĐ, Cục PCCC & CNCH, Cục CSGT tiếp tục tăng cường quân số, phương tiện hỗ trợ địa phương tìm kiếm cứu nạn, dọn dẹp môi trường, đảm bảo giao thông thông suốt; Cục Y tế phối hợp các bệnh viện, bệnh xá Công an tổ chức các tổ công tác y tế, sẵn sàng xử lý dịch bệnh sau lũ; Mobifone, Cục Viễn thông và cơ yếu bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt, có phương án khắc phục ngay khi xảy ra sự cố mất tín hiệu tại vùng lũ; Cục Truyền thông CAND đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lũ, đồng thời phản ánh kịp thời hình ảnh chiến sĩ công an hỗ trợ nhân dân trong thiên tai.

Tất cả đơn vị phải giữ chế độ trực ban nghiêm 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PTDS Bộ Công an. Thời gian báo cáo trước 8h hằng ngày qua Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Công điện số 37/CĐ-BCH một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân trong phương châm: “Vì Nhân dân phục vụ”, chủ động sát cánh cùng chính quyền và người dân các tỉnh Trung Bộ vượt qua thiệt hại do mưa lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống và trật tự xã hội.

Minh Đức
#Ứng phó khẩn cấp mưa lũ #Lực lượng công an nhân dân #Bảo vệ an ninh vùng lũ #Chống thiên tai và cứu hộ #Phối hợp truyền thông và hỗ trợ người dân #Quản lý #chỉ đạo ứng phó thiên tai #Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ #Thông tin liên lạc trong thiên tai #Đảm bảo an toàn cộng đồng #Tăng cường lực lượng và phương tiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục