Công an nhân dân dồn lực ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

TPO - Ngày 18/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) Bộ Công an ban hành Công điện số 37 gửi Công an các đơn vị, địa phương, yêu cầu toàn lực lượng tập trung ứng phó và khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại Trung Bộ.

Rà soát toàn bộ mệnh lệnh, không để bị động

Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện số 37 được ban hành ngay sau Công điện số 219 ngày 17/11 của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho nhân dân và giữ vững an ninh trật tự tại vùng tâm lũ.

Công điện được gửi đến hàng loạt đơn vị nòng cốt của Bộ Công an, từ khối an ninh, cảnh sát, hậu cần, kỹ thuật đến lực lượng cơ động và các đơn vị chuyên trách như: Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Cục CSGT, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục Y tế, Cục Truyền thông CAND… cùng Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Công an các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng… được yêu cầu kích hoạt tối đa phương án ứng phó thiên tai.

Ban Chỉ huy PTDS/BCA yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát tất cả nhiệm vụ đã triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng chống thiên tai. Mọi chỉ đạo phải được thực hiện bao quát, hiệu quả, sát với đặc điểm từng địa phương, tuyệt đối tránh tình trạng chủ quan hoặc chậm trễ.

Công an các đơn vị được giao nhiệm vụ nắm chắc diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở, chủ động triển khai lực lượng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và an ninh trật tự cơ sở.

Bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh: Tiếp cận ngay các khu dân cư bị cô lập, kịp thời cứu nạn, cứu hộ; cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân; Hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ: vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống; Rà soát, sơ tán, di dời toàn bộ người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao: sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập sâu; Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, đặc biệt hộ có người mất, người bị thương, hoặc mất nhà cửa. Tinh thần chung: khẩn trương, quyết liệt, không để bị động bất ngờ.

Tổ chức nghiêm trực ban 24/24 giờ

Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Tư lệnh CSCĐ, Cục PCCC & CNCH, Cục CSGT tiếp tục tăng cường quân số, phương tiện hỗ trợ địa phương tìm kiếm cứu nạn, dọn dẹp môi trường, đảm bảo giao thông thông suốt; Cục Y tế phối hợp các bệnh viện, bệnh xá Công an tổ chức các tổ công tác y tế, sẵn sàng xử lý dịch bệnh sau lũ; Mobifone, Cục Viễn thông và cơ yếu bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt, có phương án khắc phục ngay khi xảy ra sự cố mất tín hiệu tại vùng lũ; Cục Truyền thông CAND đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lũ, đồng thời phản ánh kịp thời hình ảnh chiến sĩ công an hỗ trợ nhân dân trong thiên tai.

Tất cả đơn vị phải giữ chế độ trực ban nghiêm 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PTDS Bộ Công an. Thời gian báo cáo trước 8h hằng ngày qua Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Công điện số 37/CĐ-BCH một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân trong phương châm: “Vì Nhân dân phục vụ”, chủ động sát cánh cùng chính quyền và người dân các tỉnh Trung Bộ vượt qua thiệt hại do mưa lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống và trật tự xã hội.