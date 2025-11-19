Dừng 10 tàu khách, khẩn cấp giữ cầu Luật Lễ

TPO - Diễn biến mưa lũ phức tạp từ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tới Diêu Trì, tỉnh Gia Lai khiến đường sắt phải dừng chạy 10 đoàn tàu 3 ngày qua. Ngành đường sắt đang khẩn trương xin lệnh điều tàu gia tải để bảo vệ cầu Luật Lễ 1 và 2 ở tỉnh Gia Lai khi mực nước tiếp tục dâng cao, đe dọa an toàn tuyến huyết mạch.

Theo thông tin từ ngành đường sắt, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến kết cấu nhiều đoạn trên tuyến Bắc - Nam không còn đảm bảo an toàn chạy tàu. Từ sáng nay (19/11), đường sắt buộc phải tạm ngừng chạy đồng loạt các mác tàu khách quan trọng gồm SE7 xuất phát Hà Nội, SE6 xuất phát Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát Đà Nẵng - Sài Gòn.

Trước đó, trong hai ngày 17-18/11, Công ty CP Vận tải đường sắt đã phải dừng khai thác 6 đoàn tàu khách, gồm SNT1 (ngày 17/11) và SE8, SE5, SE21/22, SE6 (ngày 18/11). Tính đến 9h sáng nay, tổng cộng đã có 10 đoàn tàu khách phải dừng hoạt động vì mưa lũ - một tình huống hiếm khi xảy ra trong nhiều năm trở lại đây.

Hình ảnh ga Tu Bông (tỉnh Khánh Hòa) bị nước lũ dâng ngập. Ảnh: VNR.

Đáng chú ý, do mực nước sông Hà Thanh dâng cao, ngành đường sắt đang khẩn trương xin lệnh điều tàu gia tải để giữ ổn định kết cấu cầu Luật Lễ 1 và 2 tại khu vực Diêu Trì. Đây là biện pháp kỹ thuật đặc thù, chỉ sử dụng khi cầu có nguy cơ chịu áp lực lớn từ dòng lũ và cần tăng tải trọng tĩnh để tránh biến dạng kết cấu.

Ngoài ra, ngành đường sắt đang tổ chức sơ tán an toàn hành khách trên tàu SE7, SE1 và chuẩn bị sơ tán tiếp tàu SE3.

Ngành đường sắt cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và hiện trường để kịp thời tổ chức chạy tàu trở lại ngay khi đủ điều kiện an toàn. Hành khách có vé trên các đoàn tàu bị dừng sẽ được hỗ trợ đổi hoặc trả vé theo quy định.

Ngành đường sắt đang khẩn trương xin lệnh điều tàu gia tải để giữ ổn định kết cấu cầu Luật Lễ 1 và 2. Ảnh: VNR.

Không chỉ đường sắt, tình trạng sạt lở và ngập sâu đang lan rộng trên hệ thống đường bộ khu vực Trung Bộ - Tây Nguyên. Báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nhiều tuyến quốc lộ và đoạn đường Hồ Chí Minh tiếp tục bị chia cắt.

Cụ thể, đường Hồ Chí Minh qua TP. Đà Nẵng tiếp tục sạt lở nặng tại Km1354+100 - Km1354+550, tiềm ẩn rủi ro lớn cho phương tiện và lực lượng cứu hộ; Quốc lộ (QL) 14D, 14E, 14H, 40B ghi nhận hàng chục điểm sạt lở taluy dương - taluy âm, trong đó nhiều vị trí đang tắc đường hoàn toàn.

QL1 qua Đắk Lắk có nhiều đoạn ngập sâu tới 60cm, buộc ngành chức năng phải cấm lưu thông tại các vị trí nước chảy xiết.

Trước diễn biến phức tạp, Bộ Xây dựng đã liên tục phát hành các công điện khẩn yêu cầu các cơ quan quản lý giao thông tại Trung Bộ và Tây Nguyên triển khai ngay biện pháp ứng phó, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, bố trí nhân lực, phương tiện túc trực để phân luồng và không để bị động, bất ngờ.

Dự báo lượng mưa từ hôm nay đến ngày 20/11 có thể đạt 100 - 200mm, nhiều nơi trên 300mm, tiếp tục gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.