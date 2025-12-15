Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng 13% giai đoạn 2026 - 2030

TPO - Đánh giá bối cảnh, tình hình và các điều kiện phát triển, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 13% trở lên.

Tháo gỡ điểm nghẽn, gỡ vướng các dự án trọng điểm

Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà TP Hải Phòng đã đạt được với những điểm sáng nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Trong đó, các nhiệm vụ Chính phủ giao, thành phố đều đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách đạt kết quả tích cực, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả rõ nét.

Hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ; xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện đúng kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra. Tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai hiệu quả…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với TP Hải Phòng ngày 15/12.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, TP Hải Phòng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cần thực hiện tốt công tác quy hoạch; tăng cường thu hút đầu tư cho phát triển, nhất là đầu tư tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị, khơi thông và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường số, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, qua đó thực hiện hiệu quả mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp là quản trị xã hội tốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Về một số dự án còn gặp vướng mắc, thời gian tới Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để tập trung tháo gỡ, trong đó làm rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành trong xử lý các vướng mắc liên quan đến dự án, quy hoạch. Các dự án tồn đọng của Hải Phòng sẽ được xem xét, tháo gỡ một cách căn cơ, triệt để, qua đó khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Trong bối cảnh mới, điều kiện mới, thành phố cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và phát triển. Với nền tảng kinh tế vững chắc đã được xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng Hải Phòng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, qua đó đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Mục tiêu tăng trưởng 13% giai đoạn 2026 - 2030

Tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, ngay sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Tập trung tối đa nguồn lực, khắc phục các tồn tại, hạn chế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, thành phố xác định tinh thần không trông chờ, không ỷ lại, mà chủ động huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả trước Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng bối cảnh, tình hình và các điều kiện phát triển, thành phố Hải Phòng đã xây dựng mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026–2030 đạt từ 13% trở lên.

Theo ông Lê Tiến Châu để đạt được mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực của địa phương, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, nhất là đối với các vấn đề mang tính chiến lược, liên vùng, có tác động lan tỏa và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng quốc gia.

TP Hải Phòng kiến nghị Trung ương sớm tiếp cận các đề xuất của Hải Phòng theo tinh thần kiến tạo phát triển, cho phép nghiên cứu, thí điểm những cơ chế, cách làm phù hợp với thực tiễn; xem xét áp dụng phương thức chỉ đạo, điều hành linh hoạt, liên thông, rút gọn đối với các dự án, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quốc gia và liên vùng.

Chính phủ quan tâm dẫn dắt, kích hoạt và ưu tiên bố trí nguồn lực trung hạn cho các dự án hạ tầng chiến lược tại Hải Phòng, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững của thành phố và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước.