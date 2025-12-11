Hải Phòng: Xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhiều cách làm sáng tạo

TPO - Quá trình thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, liên ngành TP Hải Phòng đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, ứng dụng linh hoạt, phù hợp thực tế từng địa phương.

Về đích trước kế hoạch

UBND TP Hải Phòng đã tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương. Trong đó, khu vực Hải Dương (cũ), chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện từ tháng 10/2024 và hoàn thành giữa năm 2025, trước thời hạn 5 ngày so với mục tiêu đề ra và sớm hơn 2 tháng so với mục tiêu của Chính phủ.

Tại khu vực Hải Dương (cũ), chính quyền đã thực hiện với 1.452 hộ thuộc diện chính sách được xây mới, sửa chữa nhà. Trong đó, 855 gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (318 hộ xây mới, 536 hộ sửa chữa); 598 hộ nghèo, hộ cận nghèo (373 hộ xây mới và 225 hộ sửa chữa).

Mức hỗ trợ bình quân 100 triệu đồng/căn xây mới và 50 triệu đồng/căn sửa chữa. Tổng nguồn lực thực hiện gần 327,3 tỷ đồng. Trong đó, 28 tỷ đồng hỗ trợ từ Trung ương; ngân sách địa phương, quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, “vì người nghèo” hơn 79 tỷ đồng. Còn lại khoảng 220 tỷ đồng huy động từ các gia đình, dòng họ và nguồn hỗ trợ khác.

Tháng 2/2025, tại Hải Dương đồng loạt khởi công xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Liên ngành địa phương đã huy động gần 35.500 ngày công, trong đó nòng cốt là hội viên hội phụ nữ, đoàn thanh niên, lực lượng công an, quân đội và các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư…

Tại khu vực Hải Phòng (cũ) không có nhà tạm, nhà dột nát và hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công vào cuối tháng 7/2025. Mức hỗ trợ nhà xây mới khoảng 90 triệu đồng/hộ và sửa chữa khoảng 45 triệu đồng/hộ.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, chương trình được thực hiện công khai các tiêu chí, điều kiện được hỗ trợ, xác định rõ mục tiêu, nguyên tắc, giao nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan đơn vị.

Địa phương đã tổ chức lễ khởi công 36 căn nhà xây mới của hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn với sự tham gia, hỗ trợ của đông đảo lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, phụ nữ và các tổ chức chính trị, đoàn thể địa phương.

Đoàn viên thanh niên Hải Dương (nay là Hải Phòng) phát huy tinh thần xung kích, phối hợp với liên ngành quân đội, công an, phụ nữ... tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Lễ khởi công đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, tạo nên làn sóng thông tin tích cực qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng dưới nhiều hình thức như: kinh phí, vật liệu, ngày công lao động… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nhiều cách làm sáng tạo

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, đơn vị đã chủ trì, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại một số địa phương. Qua đó, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả, thành phố đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo và cách làm hiệu quả. Các mô hình được áp dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Điển hình như xây dựng kế hoạch triển khai các cấp, phân công thành viên ban chỉ đạo theo dõi, nắm bắt thông tin từng hộ để hỗ trợ kịp thời, đôn đốc tiến độ.

Các cơ chế, chính sách liên quan được rà soát và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, có việc điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ góp phần giúp các hộ gia đình có điều kiện cải thiện nhà ở.

Tổ chức lễ phát động khởi công đồng loạt, thể hiện quyết tâm chính trị, tạo động lực, truyền cảm hứng cho cán bộ, công chức, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Trong năm 2025, tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) đã hoàn thành sớm chương trình xóa 1.452 nhà tạm, nhà dột nát, tổ chức xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quá trình triển khai, nhiều trường hợp gặp vướng mắc liên quan đến đất đai như: đất chưa có giấy tờ hợp pháp, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, đất không nằm trong quy hoạch đất ở, chưa được chuyển đổi mục đích thành đất ở… dẫn đến chậm tiến độ triển khai vì các thủ tục pháp lý, quy định về đất đai. Tuy nhiên, liên ngành chức năng đã chủ động giải quyết, khắc phục vướng mắc, khó khăn kịp thời.

Liên ngành cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và cập nhật tiến độ, lập phần mềm quản lý tiến độ đến từng hộ, từng công trình. Qua đó, hỗ trợ địa phương và liên ngành thuận lợi kiểm tra, giải quyết vướng mắc, khó khăn kịp thời.

Quá trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, các đơn vị đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, có thể ứng dụng vào các chương trình triển khai sắp tới.

Điển hình là sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo. Chính từ quyết tâm và trách nhiệm của chính quyền các cấp đã tạo động lực, thúc đẩy các đơn vị, tổ chức vào cuộc và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức là yếu tố quan trọng, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa nhân văn của chương trình, tạo đồng thuận trong xã hội. Khi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, giá trị của việc xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ chủ động tham gia và ủng hộ tích cực.

Việc huy động nguồn lực không chỉ dựa vào ngân sách mà cần phát huy sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đặc biệt những người có khả năng đóng góp. Cơ chế huy động linh hoạt, sáng tạo giúp tăng nguồn lực, tạo ra hiệu quả lâu dài.