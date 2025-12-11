Tạo sinh kế bền vững giúp phụ nữ thoát nghèo ở Cù Lao Dung

TPO - Ngày 10/12, tại xã An Thạnh (TP. Cần Thơ), Dự án Women4Mangrove - Mở rộng sinh kế do phụ nữ lãnh đạo để bảo tồn rừng ngập mặn tái sinh ở Cù Lao Dung chính thức khởi động. Dự án do Đại học Kinh tế TP. HCM phối hợp UBND xã An Thạnh và UBND xã Cù Lao Dung tổ chức.

Women4Mangrove là dự án nghiên cứu khoa học ứng dụng được triển khai trong 14 tháng (30/9/2025- 30/11/2026), trên địa bàn xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung, TP. Cần Thơ. Dự án do Chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc phối hợp cùng các đối tác thực hiện.

Quang cảnh lễ ra mắt dự án.

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Đại học Kinh tế TP. HCM - Chủ nhiệm Dự án cho biết, mục tiêu của dự án là thành lập vườn ươm và trung tâm đào tạo trồng rừng ngập mặn do phụ nữ làm chủ. Dự án cũng thúc đẩy sản xuất bền vững từ các dự án rừng ngập mặn và phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái rừng và di sản văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, dự án sẽ phục hồi 5ha rừng ngập mặn, nâng cao ý thức cộng đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập qua sản phẩm trà và du lịch cộng đồng. Đặc biệt, dự án trao quyền cho phụ nữ trong giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo tồn tri thức bản địa, văn nghệ dân gian gắn bảo tồn với phát triển du lịch.

Ông Trương Hồng Vinh, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cù Lao Dung cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên thiên nhiên đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, hệ sinh thái rừng ngập mặn giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ bờ biển, duy trì đa dạng sinh học và bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Hiện nay, Cù Lao Dung đang đối mặt với những thách thức của biển đổi khí hậu làm xói mòn nghiêm trọng, suy thoái sinh thái do nước làm ra khai thác gỗ trái phép, cùng với ảnh hưởng từ mực nước biển dâng. Người dân địa phương, đặc biệt là các hộ ven rừng và dân tộc Khmer đang thiếu các phương án sinh kế bền vững và khả thi.

Vì thế, địa phương mong muốn tìm ra một lối đi mà việc bảo tồn rừng ngập mặn không phải gánh nặng, mà là cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. “Dự án đã xác định trọng tâm để giải quyết vấn đề là lấy phụ nữ làm trung tâm và tích hợp sinh kế tái tạo (trà bần, du lịch nông nghiệp cộng đồng)”, ông Vinh nói.

Hệ sinh thái bần tại Cù Lao Dung.

Ông Vinh cho rằng, việc tạo sinh kế do phụ nữ làm chủ để bảo tồn rừng ngập mặn ven biển Cù Lao Dung nhằm hướng đến việc gắn kết các lực lượng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, qua đây sẽ cho những gợi ý về giải pháp sáng tạo và thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong quản lý tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển kinh tế – xã hội bền vững, thông qua mô hình du lịch giáo dục nông nghiệp và bảo tồn rừng. Ngoài ra, dự án còn hướng đến phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng thuận thiên.

Bên cạnh đó, dự án còn khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các hộ gia đình ven rừng, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên, tham gia vào các hoạt động tập huấn, chế biến sản phẩm OCOP từ bần, phát triển mô hình homestay du lịch cộng đồng. Cùng với đó bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa bản địa, đặc biệt là của dân tộc Khmer, để làm giàu thêm sản phẩm du lịch của Cù Lao Dung. “Chúng tôi tin tưởng vào năng lực và tâm huyết của Ban Quản lý Dự án, cùng với sự đồng lòng của bà con địa phương. Tôi kỳ vọng tạo ra một mô hình thành công, có thể nhân rộng, giúp Cù Lao Dung trở thành một điểm sáng về bảo tồn và sinh kế bền vững tại ĐBSCL”, ông Vinh chia sẻ.

Ông Trương Hồng Vinh, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cù Lao Dung phát biểu tại lễ ra mắt.