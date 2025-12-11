Hành trình vượt nghèo khó của thanh niên người Mông nơi rẻo cao Tây Bắc

TPO - Từ 3 con dê làm vốn, Hờ A Sềnh (bản Yên Bình, xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La) đã viết nên câu chuyện thoát nghèo cho riêng mình. Hành trình của anh là minh chứng rõ ràng cho ý chí, nghị lực của thanh niên người Mông, những người không cam chịu đói nghèo mà luôn nỗ lực vươn lên để đổi thay cuộc sống.

Thoát nghèo từ ba con dê

Sinh năm 1991, Hờ A Sềnh lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó như bao gia đình khác trong bản. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào vài sào nương trồng ngô, trồng sắn. Đất đai cằn cỗi, mùa vụ bấp bênh, giá nông sản lên xuống thất thường khiến bao năm làm lụng vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Dù vợ chồng trẻ chăm chỉ từ sáng sớm đến tối mịt, cái nghèo vẫn đeo bám.

Nhiều đêm, Sềnh trằn trọc tự hỏi: “Nếu cứ bám mãi vào nương ngô, nương sắn thì bao giờ mới thoát nghèo? Con cái mình rồi sẽ có tương lai thế nào?”. Những câu hỏi ấy trở thành động lực thôi thúc anh tìm một hướng đi mới.

Năm 2015, nhận thấy đồi núi quê mình phù hợp với chăn nuôi gia súc, nhất là dê, anh quyết định thử nuôi 3 con dê đầu tiên. Không có kinh nghiệm, không được học lớp chăn nuôi nào, Sềnh tự mày mò đọc sách, hỏi cán bộ thú y và học từ các hộ đã nuôi trước đó. Anh vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm từng ngày, với hy vọng đây sẽ là hướng mở cho gia đình.

May mắn, đàn dê đầu tiên mang lại kết quả tốt, dê lớn nhanh, khỏe mạnh, sinh sản tốt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, gia đình anh có được chút dư dả nhờ bán vài con dê thịt. Thành công bước đầu giúp anh thêm niềm tin vào lựa chọn của mình.

Vợ của A Sềnh vui mừng khi đàn dê phát triển, giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Dám nghĩ, dám làm

Cuối năm 2018, Sềnh mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng đàn. Cầm khoản tiền lớn nhất trong đời, anh vừa mừng vừa lo: mừng vì có vốn làm ăn, lo vì sợ thất bại sẽ kéo theo nợ nần. Nhưng anh tự nhủ: “Nếu không dám làm thì mãi vẫn nghèo. Phải thử một lần xem sao”.

Anh mua thêm 10 con dê giống và bắt đầu chăm sóc bài bản hơn. Ban ngày đi nương thì tranh thủ cắt cỏ, tối đến lại soi đèn kiểm tra chuồng. Mỗi con dê anh đều quan sát kỹ lưỡng. Anh nói vui: “Thời gian đầu nuôi dê, đi ngủ cũng mơ thấy dê.”

Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê sinh trưởng nhanh, sinh sản đều. Đến năm 2021, gia đình anh chính thức thoát khỏi diện hộ nghèo và trả hết khoản vay ngân hàng. Từ vài con dê ban đầu, tới nay gia đình anh đã có đàn dê ổn định hơn 70 con, trong đó 30 con là dê sinh sản. Mỗi năm, đàn dê mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng, con số mà trước đây vợ chồng anh chưa từng dám nghĩ tới.

Để đàn dê phát triển khỏe mạnh, Sềnh chọn phương pháp bán chăn thả. Mùa gieo trồng, anh nhốt dê để tránh phá hoại hoa màu, đồng thời chuẩn bị thức ăn gồm cám ngô trộn cỏ voi, cỏ dinh dưỡng và bổ sung muối khoáng. Mùa khô hoặc sau vụ thu hoạch, anh thả dê trên các sườn đồi để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên. Nhờ vận động nhiều, thịt dê săn chắc, dễ bán và được thương lái ưa chuộng.

Theo tính toán của anh, mỗi con dê mẹ đẻ trung bình 2 lứa/năm, mỗi lứa 2 con. Riêng 30 con dê cái cho ra hơn 50 con dê con mỗi năm. Dê từ 8–10 tháng tuổi đạt 25–35 kg, bán khoảng 130.000 đồng/kg. Mỗi năm anh bán 30–40 con dê thịt. Nhờ nguồn thu ổn định này, kinh tế gia đình vững vàng hơn, con cái được học hành và nhà cửa cũng được sửa sang.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Sềnh không giấu được niềm vui: “Tôi không chỉ thoát nghèo, mà còn chứng minh rằng người vùng cao mình, nếu tìm đúng cách và chịu khó, thì hoàn toàn có thể đổi đời ngay trên mảnh đất quê hương”. Anh dự định tiếp tục phát triển đàn dê và cố gắng xây ngôi nhà mới trong năm tới.