Hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo tại Cần Thơ

TPO - Thời gian qua, vốn tín dụng chính sách xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo vay để phát triển kinh tế, tạo việc làm đã giúp không ít hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Từ thực tế triển khai cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với bà Trịnh Bích Tuyền - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cần Thơ quanh việc triển khai cho vay nhóm tín dụng này.

Bà Trịnh Bích Tuyền - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cần Thơ.

PV – Thưa bà, thời gian qua, vốn tín dụng cho hộ nghèo vay phát triển sinh kế đã được Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cần Thơ giải ngân tài trợ cho bao nhiêu hộ gia đình nghèo, cận nghèo, dư nợ hiện ra sao? Các mô hình chủ yếu được tài trợ là gì?

Bà Trịnh Bích Tuyền: Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP. Cần Thơ đã thực hiện giải ngân cho 20.796 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay, số tiền giải ngân hơn 952 tỷ đồng. Dư nợ tính đến ngày 30/11/2025 hơn 1.572 tỷ đồng, với 43.967 hộ còn dư nợ.

Các mô hình được ngân hàng giải ngân hầu hết là sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ, thực hiện các nghề thủ công truyền thống. Ngoài ra, ngân hàng cũng cho hộ nghèo, cận nghèo vay các khoản vốn mang tính chất tiêu dùng, như sửa chữa, xây dựng nhà ở, công trình vệ sinh, học tập…

PV - Bà có thể cho biết một số trường hợp, gia đình đã vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP. Cần Thơ từ đó vươn lên thoát nghèo, thậm chí làm giàu và hỗ trợ ngược lại những người nghèo khác?

Bà Trịnh Bích Tuyền: Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định phương thức quản lý và mô hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của Ngân hàng Chính sách xã hội là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta. Quá trình triển khai chính sách cho vay ưu đãi với hộ nghèo, cận nghèo đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cả xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Thông qua tín dụng chính sách xã hội có nhiều mô hình làm ăn hiệu quả. Điển hình, mô hình nuôi rắn ri voi ở phường Phước Thới; trồng nhân sâm ở phường Ô Môn; làng nghề bánh tráng ở phường Thuận Hưng; làm mắm khô cá tra ở phường Tân Lộc; làm mắm ở xã Thới Lai; nuôi lươn ở xã Trung Hưng; trồng sầu riêng ở xã Đông Hiệp; nuôi ba ba, trồng sen ở xã Vĩnh Thạnh; làm lồng nuôi chim cảnh ở xã Nhơn Nghĩa; nuôi lươn không bùn ở phường Hưng Phú; dịch vụ đưa rước khách trên chợ nổi Cái Răng ở phường Lê Bình; cơ sở sản xuất bánh tráng ở phường Bình Thủy; nuôi Càng đước ở xã Long Hưng; cơ sở sản xuất bánh Pía ở xã Phú Tâm; nuôi lươn giống ở xã Tân Long...

Trong đó, nổi bật như gia đình bà Châu Kim Liễu (khóm 4, phường Phú Lợi, Cần Thơ) từng thuộc hộ nghèo của địa phương. Chồng bà Liễu mất khi con đầu mới 10 tuổi, con trai thứ 2 còn đang trong bụng mẹ, tiền vay cất nhà, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn chưa trả hết. Không đất sản xuất, tài sản lớn nhất là căn nhà cấp 4 mới xây còn chưa trả hết nợ, gánh nặng chăm 2 con thơ, lo kinh tế gia đình đặt lên vai người mẹ gánh vác.

Năm 2007, chính quyền cùng đoàn thể địa phương đã bình xét, giới thiệu bà Liễu được vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng (nay là Cần Thơ) để phát triển kinh tế. Với khoản vay ban đầu chỉ 7 triệu đồng, bà Liễu đầu tư mở tiệm cà phê, nước giải khát tại nhà.

Sau hơn 3 năm, bà Liễu trả hết nợ vay ban đầu và tự tin đề nghị vay thêm 15 triệu đồng để mở rộng quán. Hiệu quả sử dụng vốn vay đã dần đưa gia đình bà Liễu thoát nghèo nhưng với mô hình làm ăn đang phát triển và có hiệu quả cao. Từ những khoản vay nhỏ ban đầu, sau đó bà Liễu tiếp tục vay thêm 80 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo và mở rộng việc làm để mở quán bán cơm và giặt ủi.

Hiện, gia đình bà Liễu đã vươn lên thành hộ có kinh tế khá của địa phương, tiệm cơm và giặt ủi của bà còn tạo thêm việc làm cho khoảng 4 lao động người địa phương, với thu nhập ổn định. Hai con trai của bà Liễu cũng được ăn học đến nơi đến chốn, đã ra trường và có việc làm ổn định.

Quán cơm của bà Châu Kim Liễu.

PV - Thời gian tới, để đảm bảo hiệu quả cho vay giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội Cần Thơ đã có giải pháp, định hướng, mục tiêu gì, cách thực hiện ra sao? Đặc biệt các định hướng đổi mới để dòng vốn này ngày càng phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công tác giảm nghèo của đất nước?

Bà Trịnh Bích Tuyền: Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo, thời gian, Chi nhánh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; Kế hoạch 28-KH/TU ngày 26/9/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW.

Tiếp tục phối hợp với hội - đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi căn bản và triệt để hơn nhận thức của người dân về quan hệ tín dụng “có vay- có trả”. Vận động hộ vay tham gia gửi tiền gửi tổ viên định kỳ nhằm nâng tỷ lệ tổ viên tham gia, duy trì số dư định kỳ hằng tháng để tạo nguồn trả nợ, trả lãi theo cam kết.

Chung tôi sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, hội - đoàn thể nhận ủy thác các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, như: Tăng cường giám sát công tác bình xét và xét duyệt đối tượng vay vốn theo đúng quy định; chỉ cho vay đối với những trường hợp có đủ điều kiện vay vốn, có phương án sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh có hiệu quả; xem xét nâng suất đầu tư đối với các hộ có nhu cầu thuộc đối tượng và có mô hình, phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả để hộ mở rộng; tăng trưởng mức dư nợ để nâng cao dư nợ bình quân trên địa bàn cho vay.

Bên cạnh đó, các chính nhánh cũng thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích nợ để quản lý nợ và xử lý nợ phù hợp; tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, đặc biệt nợ khoanh đến hạn. Các chi nhánh thường xuyên theo dõi và đôn đốc thu hồi đối với các món vay 3 tháng trở lên không hoạt động, nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng.

Tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, đặc biệt các tổ bị xếp loại yếu để giảm về mức thấp nhất. Tiếp tục kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn theo cụm dân cư liền kề, nâng số tổ viên, từng bước nâng dư nợ của các tổ để Ban quản lý tổ có thu nhập từ tiền hoa hồng, đảm bảo bù đắp các chi phí cho tổ trưởng.

Thường xuyên chỉ đạo cán bộ tín dụng bám sát địa bàn hỗ trợ cho Ban quản lý tổ để đôn đốc thu hồi nợ theo cam kết, vận động hộ vay nộp lãi tháng, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ.

PV - Trong triển khai cho vay giảm nghèo, từ thực tế địa phương, bà có kiến nghị, đề xuất gì để chính sách này ngày càng hiệu quả, dễ tiếp cận với người nghèo, cũng như thuận lợi, an toàn vốn trong triển khai từ phía ngân hàng?

Bà Trịnh Bích Tuyền: Để tín dụng chính sách xã hội thực sự đi vào lòng người và đạt hiệu quả ngày càng cao, chúng tôi kiến nghị và mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt Chỉ thị số 39- CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1560/QĐTTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

Từ đó, từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Hướng tới xác định đây là một nội dung công tác thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chúng tôi cũng kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai rà soát rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từng thời kỳ trên địa bàn làm cơ sở thực hiện cho vay theo quy định.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đưa cho vay hộ nghèo vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, lồng ghép có hiệu quả các mô hình, dự án, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, đào tạo nghề. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tiêu thụ sản phẩm gắn với tín dụng chính sách xã hội.

PV – Xin cảm ơn bà!