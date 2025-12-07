Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Mô hình HTX tiêu biểu, giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định, thoát nghèo

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư (tỉnh Lai Châu) là một trong những mô hình tiêu biểu tại địa phương, giúp người dân có việc làm ổn định, thu nhập khá và có đầu ra bền vững cho nông sản.

Thành lập hợp tác xã cùng người dân địa phương, chị Bùi Thị Hồng Thu (SN 1986) đã đưa sản phẩm miến dong trở thành thương hiệu uy tín, giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định, thoát nghèo.

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư (HTX) thành lập năm 2018 với 12 hộ thành viên. Từ những ngày đầu tạo dựng khó khăn, đến nay, HTX đi vào ổn định, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Nguyên liệu dong được thu mua từ vùng trồng trong xã, giúp tiêu thụ ổn định đầu ra cho nông dân và duy trì sản xuất nông nghiệp bền vững, với tổng doanh thu hàng tỉ đồng/ tháng.

Sản xuất miến dong ở HTX.

Sản xuất miến dong ở HTX.

Riêng gia đình chị Thu có ba lao động thường xuyên. Doanh thu mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng/tháng, với sản lượng khoảng 2 tấn miến. Lương nhân viên hiện là 6 triệu đồng/tháng. Nghề làm miến vẫn giữ các công đoạn truyền thống: phơi miến ngoài trời, làm thủ công nhiều bước. Mùa mưa, việc sản xuất gần như phải dừng lại, chủ yếu làm từ tháng 6 - 7 trở đi. Dù vậy, mô hình HTX giúp các hộ chuyển sang dây chuyền lớn, ổn định chất lượng.

Đặc biệt, sản phẩm Miến dong Bình Lư được công nhận OCOP 3 sao từ năm 2020. "Có thương hiệu và chứng nhận OCOP, tôi thường xuyên mang sản phẩm tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong cả nước. Nhờ vậy, nhiều người biết đến hơn và lượng khách quen cũng ổn định", chị Thu nói.

Người lao động thu hoạch cây dong.

Người lao động thu hoạch cây dong.

Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Lư cho biết, chị Bùi Thị Hồng Thu là người năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Trong khi đó, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư là một trong những mô hình tiêu biểu tại địa phương, giúp người dân có việc làm ổn định, thu nhập khá và có đầu ra bền vững cho nông sản.

“Địa phương đã xây dựng chuyên đề hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm, tiến tới hình thành làng nghề trên nền tảng số. Trong năm, xã đã tổ chức hai phiên livestream trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng mua lớn. Xã cũng định hướng để HTX kết hợp du lịch trải nghiệm, cả trực tiếp và trực tuyến”, ông Thịnh thông tin.

Nghề làm miến vất vả, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhưng gia đình chồng chị Thu có truyền thống lâu đời nên chị nhận được nhiều hỗ trợ. Từ những người năng động và nhiệt huyết như chị, miến dong được đưa đi xa hơn, giúp gia đình có thu nhập ổn định và nghề của làng được biết đến rộng rãi. "Tôi chỉ mong nghề truyền thống của bản được giữ lâu dài và miến Bình Lư ngày càng đi xa hơn", chị chia sẻ.

Trong Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu 2025, hội chợ xúc tiến thương mại tại Quảng trường Nhân dân tỉnh thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm. Hàng trăm sản phẩm OCOP từ nhiều tỉnh, thành được giới thiệu, trong đó gian hàng mật ong, sản vật rừng, thực phẩm… luôn đông khách. Đáng chú ý, sản phẩm miến của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư thu hút nhiều sự quan tâm.

Chị Bùi Thị Hồng Thu bán hàng cho khách tại hội chợ trong tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2025.

Chị Bùi Thị Hồng Thu bán hàng cho khách tại hội chợ trong tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2025.

Chị Thu cho biết thêm, hợp tác xã đang đẩy mạnh bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời hợp tác với một số người có ảnh hưởng trên mạng để quảng bá sản phẩm, qua đó thu hút thêm đơn hàng. Thời gian tới, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chị kỳ vọng thương hiệu miến Bình Lư sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Thành Đạt
#Phát triển thương hiệu nông sản địa phương #Hợp tác xã và mô hình liên kết sản xuất #Nghề truyền thống và bảo tồn làng nghề #Chuyển đổi số trong nông nghiệp #Xúc tiến thương mại và hội chợ quốc gia #Phát triển sản phẩm OCOP và nâng cao chất lượng #Khởi nghiệp từ nghề truyền thống sau nghỉ việc nhà nước #Du lịch trải nghiệm và kết hợp bán hàng trực tuyến #Thúc đẩy liên kết thị trường trong nông nghiệp #Vai trò của cộng đồng và truyền thông trong quảng bá sản phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục