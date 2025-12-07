Mô hình HTX tiêu biểu, giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định, thoát nghèo

TPO - HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư (tỉnh Lai Châu) là một trong những mô hình tiêu biểu tại địa phương, giúp người dân có việc làm ổn định, thu nhập khá và có đầu ra bền vững cho nông sản.

Thành lập hợp tác xã cùng người dân địa phương, chị Bùi Thị Hồng Thu (SN 1986) đã đưa sản phẩm miến dong trở thành thương hiệu uy tín, giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định, thoát nghèo.

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư (HTX) thành lập năm 2018 với 12 hộ thành viên. Từ những ngày đầu tạo dựng khó khăn, đến nay, HTX đi vào ổn định, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Nguyên liệu dong được thu mua từ vùng trồng trong xã, giúp tiêu thụ ổn định đầu ra cho nông dân và duy trì sản xuất nông nghiệp bền vững, với tổng doanh thu hàng tỉ đồng/ tháng.

Sản xuất miến dong ở HTX.

Riêng gia đình chị Thu có ba lao động thường xuyên. Doanh thu mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng/tháng, với sản lượng khoảng 2 tấn miến. Lương nhân viên hiện là 6 triệu đồng/tháng. Nghề làm miến vẫn giữ các công đoạn truyền thống: phơi miến ngoài trời, làm thủ công nhiều bước. Mùa mưa, việc sản xuất gần như phải dừng lại, chủ yếu làm từ tháng 6 - 7 trở đi. Dù vậy, mô hình HTX giúp các hộ chuyển sang dây chuyền lớn, ổn định chất lượng.

Đặc biệt, sản phẩm Miến dong Bình Lư được công nhận OCOP 3 sao từ năm 2020. "Có thương hiệu và chứng nhận OCOP, tôi thường xuyên mang sản phẩm tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong cả nước. Nhờ vậy, nhiều người biết đến hơn và lượng khách quen cũng ổn định", chị Thu nói.

Người lao động thu hoạch cây dong.

Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Lư cho biết, chị Bùi Thị Hồng Thu là người năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Trong khi đó, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư là một trong những mô hình tiêu biểu tại địa phương, giúp người dân có việc làm ổn định, thu nhập khá và có đầu ra bền vững cho nông sản.

“Địa phương đã xây dựng chuyên đề hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm, tiến tới hình thành làng nghề trên nền tảng số. Trong năm, xã đã tổ chức hai phiên livestream trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng mua lớn. Xã cũng định hướng để HTX kết hợp du lịch trải nghiệm, cả trực tiếp và trực tuyến”, ông Thịnh thông tin.

Nghề làm miến vất vả, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhưng gia đình chồng chị Thu có truyền thống lâu đời nên chị nhận được nhiều hỗ trợ. Từ những người năng động và nhiệt huyết như chị, miến dong được đưa đi xa hơn, giúp gia đình có thu nhập ổn định và nghề của làng được biết đến rộng rãi. "Tôi chỉ mong nghề truyền thống của bản được giữ lâu dài và miến Bình Lư ngày càng đi xa hơn", chị chia sẻ.