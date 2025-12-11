Hỗ trợ bò giống, trao 'cần câu' sinh kế cho người dân vùng bão lũ

TPO - 41 hộ dân bị thiệt hại do bão lũ ở các xã Ia Tul, Pờ Tó, Uar và Ia Rsai, tỉnh Gia Lai rạng rỡ khi đến nhận bò giống cùng tiền mặt do cán bộ, công nhân viên Tập đoàn DEVYT phối hợp với Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ trao tặng.

San sẻ khó khăn

Bão lũ không chỉ gây thiệt hại cho phía Đông tỉnh Gia Lai, bà con phía Tây tỉnh này cũng chịu thiệt hại nặng nề về hoa màu, gia súc. Bởi vậy, ngay khi nhận được lời mời tham gia, đồng hành với chương trình của Tập đoàn DEVYT, cùng sự kết nối của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế, Báo Tiền Phong đã phân công, giao nhiệm vụ để Văn phòng Đại diện khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ phối hợp, cùng với các đơn vị liên quan lập danh sách các hộ dân bị thiệt hại để có phương án hợp lý, thiết thực hỗ trợ.

Qua trao đổi, mọi người thống nhất phương án trao 41 con bò cho 41 hộ dân bị thiệt hại do bão lũ ở các xã Ia Tul, Pờ Tó, Ia Rsai và Uar. Ngoài ra, chương trình cũng trao tiền mặt cho các hộ dân nhận được bò giống. Tổng trị giá tiền mua bò và tiền mặt trong chương trình lên tới hơn 500 triệu đồng.

﻿﻿ Bò được lựa chọn trao là bò giống địa phương sẽ ít đau bệnh.

Khu vực 4 xã này của tỉnh Gia Lai vốn đất xám bạc màu, việc trồng cây nông nghiệp (mía, mì, ngô…) gặp nhiều khó khăn khi thời tiết hanh khô, thiếu nước tưới trầm trọng. Bởi thế, với người dân nơi đây, con bò là cả một gia tài với họ. Tại lễ trao giản dị ở trụ sở UBND xã Ia Tul ngày 10/12, bà con nhân dân đã có mặt đầy đủ từ 14h để nhận bò giống; lãnh đạo 3 xã Pờ Tó, Ia Rsai, Uar tới nhận bảng tượng trưng bò giống đại diện cho bà con.

Tại chương trình, đại diện của Tập đoàn DEVYT mong muốn bà con sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, nhân rộng thành đàn bò. "Đây là món quà nhỏ, san sẻ với địa phương nhằm khắc phục hậu quả bão lũ. Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ đã kết nối, đồng hành, cùng với chính quyền cấp xã lập danh sách khách quan. Đây là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn DEVYT gửi tới bà con, rất mong đây là một cần câu ý nghĩa giúp bà con phát triển kinh tế, đưa gia đình vượt qua khó khăn”, đại diện Tập đoàn DEVYT bày tỏ.

Buổi lễ trao bò được tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chia sẻ, bà con vùng này chủ yếu trồng mì, lúa. Tuy nhiên bão lũ liên tục ập tới gây thiệt hại vô cùng lớn đối với hoa màu của người dân. Theo ông Quế, khu vực phía Tây Gia Lai có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vốn đã khó khăn. Qua bão lũ lại càng thêm vất vả, khó khăn hơn nữa.

“Sau mưa lũ, Đảng, Nhà nước rất quan tâm hỗ trợ để bà con đảm bảo cuộc sống, cấp tiền xây dựng nhà. Tuy nhiên, về sinh kế, đảm bảo cuộc sống là bài toán khó. Trong lúc này, chúng tôi nhận sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, trong đó có Tập đoàn DEVYT. Chúng tôi mong các cấp, người dân từ việc nuôi con bò này ngày càng nhân giống, phát triển nhiều hơn", ông Nguyễn Hữu Quế nói.

Lãnh đạo 4 xã đại diện nhận bảng tượng trung trao bò giống cho người dân.

Trao "cần câu"

Là 1 trong số 11 hộ được nhận bò giống, chị Diệu Giang (19 tuổi, dân tộc Jrai, trú thôn Vân Khế, xã Ia Tul) nở nụ cười rạng rỡ khi dắt bò về nhà. Chị chia sẻ, bản thân vừa lấy chồng, cả hai gia đình bố mẹ đều khó khăn nên không cho con cái được đất đai, nhà cửa. Cả hai vợ chồng sống trong căn nhà bằng tôn, hàng ngày đi làm thuê, được đồng nào mua gạo đồng đó. Tích cóp mãi mới mua được cái tivi thì mưa lũ ngập gần hết nhà, tất cả đồ đạc đều hỏng hết.

Bà Heo H’ui (trú thôn Vân Khế, xã Ea Tul) nay đã hơn 60 tuổi cùng con dâu tới nhận bò. Bà bộc bạch, chồng mất sớm nên giờ ở với con cháu, tổng 7 người sống trong căn nhà sàn chật hẹp. “Nhà cũng có hơn 1,3ha là nguồn sống nhưng mưa lũ làm sạt lở, nước sông Ba đã ngập hết rồi. Nhận bò giống mình vui lắm. Mình sẽ cùng các cháu đi chăn bò để nó sinh sản, nhân giống theo hướng dẫn của xã”, bà H’ui nói.

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn trao tận tay người dân bò giống.

Bà con vui khi có một sinh kế mới để cải thiện cuộc sống gia đình. Bà con sẽ bốc thăm để lựa chọn con bò của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế trao tiền mặt cho bà con.

Theo nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đầu tháng 12 vừa qua, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, dẫn đầu đoàn công tác đã trao biểu trưng số tiền 200 triệu đồng tiền mặt cùng 2 tấn gạo và nhiều tấn hàng nhu yếu phẩm khác của nhà hảo tâm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa bão tại địa phương trong thời gian vừa qua.

Trước đó, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cùng hai người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 và đoàn công tác, đại diện nhà hảo tâm cũng đã trao nhiều tấn gạo cứu trợ cùng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), xã Tuy Hòa và Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk). Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ, món quà này với nhiều người bình thường nhưng với bà con đây là món quà ý nghĩa, thiết thực. Bởi vậy, anh Tuấn mong bà con có trách nhiệm, nuôi, nhân giống để phát triển kinh tế.