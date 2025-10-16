Khánh Hòa xóa gần 3.000 nhà dột nát, vượt tiến độ 6 tháng

TPO - Giai đoạn 2024-2025, tỉnh Khánh Hòa "xóa sổ" gần 3.000 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí 83 tỷ đồng, vượt tiến độ Trung ương đề ra trước 6 tháng.

Ngày 16/10, bà Trần Thị Tú Viên – Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Giai đoạn 2024-2025, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã trở thành điểm nhấn nổi bật và thành công ngoài sự mong đợi, vượt tiến độ Trung ương đề ra trước 6 tháng.

Tuổi trẻ Khánh Hòa tham gia phong trào xóa nhà tạm,nhà dột nát.

Cụ thể, từ tháng 3/2025, UBND và UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp phát động chiến dịch 90 ngày đêm, huy động các lực lượng vũ trang, đoàn thể, và cộng đồng hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng, với phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có tiền giúp tiền, ai có công giúp công”.

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc quyết liệt, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, kinh phí. Các địa phương đồng loạt triển khai, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình.

Giai đoạn 2024-2025, Khánh Hòa xóa hơn 2.970 nhà tạm, nhà dột nát.

Đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra, hơn 83 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” cùng nguồn ngân sách tỉnh đã được phân bổ, xóa hơn 2.970 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Không chỉ nhanh, các công trình còn đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng), diện tích tối thiểu 32m², phù hợp với phong tục, tập quán và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

“Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là hành động cụ thể, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, sẻ chia và quyết tâm chính trị của tỉnh Khánh Hòa trong việc chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm có hiệu quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật và đặc biệt là không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Viên cho hay.

Bà Trần Thị Tú Viên (bìa phải) chia sẻ niềm vui với người dân xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) trong căn nhà khang trang.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa cho biết, giai đoạn 2020-2025, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận hơn 170 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, địa phương đã phân bổ, hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 4000 căn nhà Đại đoàn kết, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho người dân.