Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Chính sách nào có lợi cho người dân hơn thì ưu tiên

TPO - Kỳ họp thứ 32, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI sẽ quyết định việc thống nhất, đồng bộ hệ thống chính sách của toàn thành phố, nhất là chế độ an sinh xã hội trên tinh thần chính sách nào tốt hơn, có lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp thì ưu tiên.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 32, kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, kỳ họp này gánh vác trọng trách lớn với 46 nghị quyết, 17 văn bản cần được xem xét, thông qua. Đây đều là những nội dung đặc biệt quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, thành phố giữ vai trò hoạch định chiến lược, điều phối nguồn lực và dẫn dắt phát triển, còn cấp xã là cấp hành động, kiến tạo phát triển ở cơ sở, gần dân nhất.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, kỳ họp sẽ quyết định thống nhất, đồng bộ hệ thống chính sách của toàn thành phố, nhất là các chế độ an sinh xã hội sau hợp nhất, trên tinh thần “chính sách nào tốt hơn, có lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp thì được ưu tiên áp dụng chung” để người dân toàn thành phố đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Ngay sau hợp nhất, HĐND thành phố đã phản ứng nhanh, tổ chức 4 kỳ họp để kịp thời vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp và triển khai Nghị quyết 226 của Quốc hội.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Thông qua các phiên chất vấn tại kỳ họp, nhiều điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường đã được tháo gỡ. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới về cách thức tổ chức, hiệu quả và chất lượng ngày càng nâng cao.

Năm 2026 là năm khởi đầu cho kế hoạch 5 năm (2026-2030), đây là giai đoạn thành phố phải hiện thực hóa khát vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để đạt được mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị HĐND-UBND thành phố và các cấp, các ngành quan tâm thực hiện một số giải pháp.

Trọng tâm là tập trung cho công tác quy hoạch, quy hoạch phải đi trước một bước và phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và khả thi, xác định rõ vị thế chiến lược của Hải Phòng là trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn nhất của cả nước; hướng đến một đô thị hiện đại, sinh thái, đáng sống.

Khẩn trương thống nhất các chính sách, quy định của 2 địa phương trước hợp nhất, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong áp dụng, phải hoàn thành trong quý I/2026. Cần đẩy nhanh việc ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết 226, bảo đảm cơ chế chính sách được thực thi kịp thời, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Đổi mới tư duy và cách thức phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030. Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn về giao thông, cảng biển, logistics, hạ tầng khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, hạ tầng số, giáo dục, y tế; hạn chế dàn trải, bảo đảm đầu tư hiệu quả, tạo động lực phát triển bền vững.

Tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; trong đó, thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn hệ thống chính trị thành phố; các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động rà soát lại toàn bộ định mức chi tiêu; cắt giảm những khoản chi không cần thiết; tiết kiệm tối đa chi lễ tân, hội họp, sự kiện… phấn đấu đến năm 2030 chi đầu tư chiếm 60% tổng chi ngân sách nhà nước.

Tại kỳ họp, HĐND cũng tiến hành công tác miễn nhiệm, bổ sung Ủy viên UBND thành phố.