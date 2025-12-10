Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Giao thông Hà Nội trong ngày đầu vận hành 1.837 camera AI

Đức Nguyễn

TPO - Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu ứng dụng AI từ ngày 10/12 nhằm tăng cường giám sát và điều tiết giao thông. Trong buổi sáng đầu tiên triển khai, hệ thống đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, ý thức chấp hành của người dân cải thiện rõ rệt, giúp giao thông tại nhiều khu vực trọng điểm ổn định hơn.

VIDEO: Trật tự giao thông trong ngày đầu vận hành Camera AI.
image.jpg
Từ ngày 10/12, theo dự kiến của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hệ thống 1.837 camera cùng đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được đưa vào vận hành trên toàn địa bàn Thủ đô.
tp-tienphong-248.jpg
Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 10/12, tình hình giao thông có chuyển biến rõ rệt, nhiều phương tiện khi dừng, đỗ đã “ngay ngắn” đúng vạch hơn so với trước.
﻿tp-tienphong-260.jpg
Anh Nguyễn Hoàng Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Những ngày gần đây, tôi thấy báo đài và mạng xã hội liên tục thông tin về việc hệ thống camera AI sẽ được vận hành đồng loạt trong hôm nay, nên khi ra đường tôi cũng ý thức hơn, tránh những lỗi vi phạm không đáng có”.
tp-tienphong-246.jpg
tp-tienphong-245.jpg
tp-tienphong-247.jpg
Người dân dừng chờ đèn đỏ trật tự tại nút giao Cầu Giấy – Phạm Văn Đồng trong sáng nay.
tp-tienphong-249.jpg
Hình ảnh trên đường Phạm Hùng vào giờ cao điểm sáng. Dù mật độ phương tiện đông, ý thức chấp hành của người đi đường đã được cải thiện rõ rệt.
tp-tienphong-265.jpg
tp-tienphong-255.jpg
Trong giờ cao điểm sáng 10/12, tình trạng ùn tắc tại các trục đường chính như Cầu Giấy, Trường Chinh, Nguyễn Trãi… vẫn diễn ra.
tp-tienphong-256.jpg
Tuy vậy, người dân kỳ vọng trong thời gian tới, hệ thống camera và đèn tín hiệu ứng dụng AI sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt hơn, đặc biệt là trong việc cảnh báo sớm các điểm có nguy cơ ùn ứ và hỗ trợ điều tiết giao thông. Phòng CSGT nhận định, camera AI giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý.
tp-d.jpg
tp-bbb.jpg
tp-tienphong-253-2094.jpg
Một số vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, không đội mũ bảo hiểm, leo vỉa hè… vẫn tiếp diễn, dù hệ thống camera AI đã được lắp đặt dày đặc trên các tuyến phố.
tp-tienphong-258-8944.jpg
Hai chủ phương tiện vẫn ngang nhiên sử dụng điện thoại khi di chuyển, không đội mũ bảo hiểm… ngay tại khu vực ngã tư Cầu Giấy.
tp-tienphong-259.jpg
Theo phòng CSGT TP Hà Nội, mục tiêu của hệ thống AI không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo quy trình, hệ thống camera AI trên đường truyền dữ liệu về Trung tâm của Cục CSGT, nơi phần mềm tự động nhận diện khoảng hơn 20 loại hành vi vi phạm. Từ dữ liệu đăng ký xe, AI xác định chủ phương tiện và tạo hồ sơ gồm đầy đủ thông tin như biển số, thời gian, địa điểm, tốc độ và hình ảnh/clip vi phạm.

Tại trung tâm, cán bộ CSGT tiếp tục kiểm tra, xác minh và lọc lại các trường hợp trước khi chuyển sang bộ phận xử phạt. Sau đó, thông báo vi phạm được gửi đến chủ xe và đăng tải trên website của Cục CSGT. Chủ xe sẽ đến địa điểm phát hiện vi phạm hoặc công an nơi cư trú để làm việc và xác minh lỗi.

Đức Nguyễn
#Hà Nội #camera AI #giao thông #trật tự #đô thị #tình hình giao thông #giao thông Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục