Giao thông Hà Nội trong ngày đầu vận hành 1.837 camera AI

TPO - Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu ứng dụng AI từ ngày 10/12 nhằm tăng cường giám sát và điều tiết giao thông. Trong buổi sáng đầu tiên triển khai, hệ thống đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, ý thức chấp hành của người dân cải thiện rõ rệt, giúp giao thông tại nhiều khu vực trọng điểm ổn định hơn.
Người dân dừng chờ đèn đỏ trật tự tại nút giao Cầu Giấy – Phạm Văn Đồng trong sáng nay.
Trong giờ cao điểm sáng 10/12, tình trạng ùn tắc tại các trục đường chính như Cầu Giấy, Trường Chinh, Nguyễn Trãi… vẫn diễn ra.
Một số vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, không đội mũ bảo hiểm, leo vỉa hè… vẫn tiếp diễn, dù hệ thống camera AI đã được lắp đặt dày đặc trên các tuyến phố.
Theo quy trình, hệ thống camera AI trên đường truyền dữ liệu về Trung tâm của Cục CSGT, nơi phần mềm tự động nhận diện khoảng hơn 20 loại hành vi vi phạm. Từ dữ liệu đăng ký xe, AI xác định chủ phương tiện và tạo hồ sơ gồm đầy đủ thông tin như biển số, thời gian, địa điểm, tốc độ và hình ảnh/clip vi phạm.
Tại trung tâm, cán bộ CSGT tiếp tục kiểm tra, xác minh và lọc lại các trường hợp trước khi chuyển sang bộ phận xử phạt. Sau đó, thông báo vi phạm được gửi đến chủ xe và đăng tải trên website của Cục CSGT. Chủ xe sẽ đến địa điểm phát hiện vi phạm hoặc công an nơi cư trú để làm việc và xác minh lỗi.