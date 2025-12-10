Giao thông Hà Nội trong ngày đầu vận hành 1.837 camera AI

Theo quy trình, hệ thống camera AI trên đường truyền dữ liệu về Trung tâm của Cục CSGT, nơi phần mềm tự động nhận diện khoảng hơn 20 loại hành vi vi phạm. Từ dữ liệu đăng ký xe, AI xác định chủ phương tiện và tạo hồ sơ gồm đầy đủ thông tin như biển số, thời gian, địa điểm, tốc độ và hình ảnh/clip vi phạm.

Tại trung tâm, cán bộ CSGT tiếp tục kiểm tra, xác minh và lọc lại các trường hợp trước khi chuyển sang bộ phận xử phạt. Sau đó, thông báo vi phạm được gửi đến chủ xe và đăng tải trên website của Cục CSGT. Chủ xe sẽ đến địa điểm phát hiện vi phạm hoặc công an nơi cư trú để làm việc và xác minh lỗi.